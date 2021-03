Volkswagen erhöht Anteil an Batterie-Startup Northvolt

Volkswagen hat seine Pläne für die Produktion von Batterien aktualisiert. Um den Bedarf an Akkus für seine erst kürzlich abermals ausgeweitete Elektroauto-Offensive zu decken, will der Konzern neben zugekauften auch im großen Umfang eigene Zellen nutzen. Zu diesem Zweck erhöhen die Wolfsburger ihre Beteiligung an dem schwedischen Batterie-Startup Northvolt und passen die gemeinsame Planung an.

Die ersten beiden Fabriken für Batteriezellen entstehen im schwedischen Skellefteå und im niedersächsischen Salzgitter. Aufgrund des höheren Bedarfs hat Volkswagen entschieden, die bislang geplante Zellproduktion neu aufzustellen: Die Fertigung von „Premium-Zellen“ wird in Zusammenarbeit mit Northvolt in der schwedischen Großfabrik „Northvolt Ett“ in Skellefteå konzentriert. Die von Volkswagen betriebene „Gigafabrik“ in Salzgitter soll ab 2025 eine Einheitszelle für das Volumensegment fertigen und Prozess, Design sowie Chemie weiterentwickeln.

Volkswagen habe jetzt Batteriezellen für über 14 Milliarden Dollar bei Northvolt bestellt, die in den nächsten zehn Jahren ausgeliefert werden sollen, teilte das Startup mit. Mit anderen Kunden komme man damit nun auf ein Auftragsvolumen von mehr als 27 Milliarden Dollar. Die Neuaufstellung mit der Produktion von Premium-Batteriezellen in Northvolt Ett soll in besseren Skaleneffekten münden, um die Akku-Kosten möglichst weit zu senken. Man wolle zudem gemeinsam die weltweit niedrigste CO2-Bilanz bei der Produktion von Batteriezellen erreichen. Die schwedische Gigafabrik werde dazu mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben.

Im Rahmen der künftigen europäischen Batterie-Strategie verkauft Northvolt seinen Anteil an der gemeinsamen Fabrik in Salzgitter an den deutschen Partner. Der Autohersteller werde flankierend seinen Anteil an Northvolt erhöhen, erklärte das Startup. Zuletzt hieß es, dass Volkswagen rund 20 Prozent von Northvolt besitzt. Wie hoch der Anteil nach der geplanten Erhöhung ausfällt, ist nicht bekannt.

„Volkswagen wird seine Kooperation und Partnerschaft mit Northvolt weiter vertiefen. Sie sind einer unserer zentralen Batterielieferanten beim Übergang zur elektrischen Mobilität – und es besteht die Möglichkeit, diese Partnerschaft noch stärker auszuweiten“, sagte der Volkswagen-Vorstand für den Geschäftsbereich Technik Thomas Schmall.

Insgesamt will Volkswagen bis 2030 gemeinsam mit Partnern sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb nehmen und so Versorgungssicherheit garantieren. Die neuen Werke sollen im Endausbau Zellen mit einem Energiegesamtwert von 240 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr produzieren. Die schwedische Fabrik Northvolt Ett und der Standort Salzgitter sollen jeweils 40 GWh Jahreskapazität beisteuern.