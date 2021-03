Die Grünen haben vor Kurzem ihre Forderung nach einem Aus für Verbrennungsmotoren ab 2030 erneuert. Auch der von der CSU gestellte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kann sich vorstellen, fossile Verbrenner auslaufen zu lassen – allerdings erst 2035. Der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) ist weiter gegen ein Enddatum für Benziner und Diesel.

VDA-Präsidentin Hildegard Müller betonte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass der Verkehrsminister vom Ende des fossilen Verbrenners gesprochen habe. Der Einsatz synthetischer Kraftstoffe wäre also weiter möglich. „Nicht der Motor ist das Problem, sondern der fossile Kraftstoff“, so die Lobbyistin. Eine Diskussion über Jahreszahlen hält sie nicht für angebracht, da das beim aktuellen Stand der Elektrifizierung des Verkehrs zu früh wäre.

Die Frage über ein Enddatum für Verbrenner sei eher eine symbolische und könne erst beantwortet werden, wenn klar ist, wie sich der Markt für Elektroautos entwickelt, meinte Müller. Sie betonte, dass die deutsche Autoindustrie ein klares Bekenntnis zu den Klimaschutzzielen von Paris gegeben habe und bis spätestens 2050 klimaneutral sein wolle. Für dieses Ziel treibe die Branche die größte Transformation ihrer Geschichte voran. Die hiesigen Unternehmen investierten dafür in den nächsten Jahren rund 150 Milliarden Euro in Elektromobilität und alternative Antriebe, Digitalisierung, aber auch den Aufbau von Ladeinfrastruktur.

Bis Ende 2023 stünden voraussichtlich über 150 E-Modelle von deutschen Konzernmarken zur Wahl, damit verdoppele sich das Angebot, kündigte Müller an. Der VDA wolle 2030 „die sauberste Fahrzeugflotte, die es je gab, auf den deutschen Straßen haben“. Bis dahin könne man aber nicht alle Autos und Lastwagen austauschen, deshalb brauche es auch mehr Kraftstoffe aus nachhaltigen Quellen.

Mehr Ladeinfrastruktur nötig

Während die großen deutschen Autobauer auf unbestimmte Zeit weiter Benziner und Diesel herstellen wollen, haben zuletzt bekannte internationale Marken den Ausstieg aus dem Verbrenner angekündigt – etwa Volvo und Jaguar, außerdem Ford Europe und die britische BMW-Tochter MINI. Müller verwies darauf, dass die E-Mobilität in einigen Ländern nicht so schnell vorankomme: Man könne den Leuten keine Elektroautos verkaufen, wenn es kein Ladenetz dafür gibt. In der EU gebe es bisher nur in vier Staaten eine nennenswerte Ladeinfrastruktur, hier müsse die Politik dringend aktiv werden.

Die EU plant ab 2025 mit der Euro-7-Norm schärfere Abgasgrenzwerte, die sich technisch und wirtschaftlich mit Benzin- oder Dieselantrieben kaum erfüllen lassen. „Was die EU da plant, wäre ein faktisches Ende des Verbrenners. Dann muss das auch so benannt werden“, erklärte die VDA-Chefin. Die EU würde so ohne eine Alternative für die Menschen „allerbeste Benziner und Diesel aussortieren“. Politische Pläne müssten realisierbar sein, die EU-Pläne seien es aber nicht.

Den Schlüssel für die Transformation zu lokal emissionsfreier E-Mobilität sieht Müller in der Ladeinfrastruktur, auch in Deutschland gebe es hier noch Defizite. Es müssten Lademöglichkeiten zu Hause, beim Arbeitgeber, im Handel beim Einkaufen und unterwegs auf öffentlichen Straßen geschaffen werden. Die Autobauer und die Politik würden das bereits forcieren, die Kommunen sollten aber noch viel engagierter der Koordinator des Umbaus sein. Die EU müsse zudem „besser managen“ und allen Mitgliedsstaaten sagen, dass die CO2-Ziele nur mit Ökostrom und mehr Ladepunkten erreichbar sind. Dazu brauche es einen entsprechenden Netzausbau. Speziell in Süd- und Osteuropa sei man von einer guten Ladeinfrastruktur noch weit entfernt.

Müller unterstrich, dass die Automobilindustrie die Entwicklung nicht bremse. Die Unternehmen würden viel Kraft und Geld in ihre Transformation investieren, der Wandel brauche aber auch Käufer. „Unsere große Sorge ist, dass wir nicht machbare Abgasziele bekommen, aber keine ausreichende Akzeptanz in der Elektromobilität haben“, so die VDA-Präsidentin.