Volkswagen Truck & Bus heißt mittlerweile Traton und ist seit 2019 an der Börse notiert. Wie das Pkw-Geschäft des Wolfsburger-Konzerns wird auch die Nutzfahrzeug-Sparte elektrifiziert. Traton teilte nun mit, „deutlich mehr“ in Elektromobilität zu investieren. Man wolle sich konsequent auf den Wandel hin zu elektrischen Antrieben einstellen.

Bis 2025 sollen insgesamt 1,6 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung für die E-Mobilität fließen. Bislang war für die alternative Antriebsart eine Milliarde Euro bis zur Mitte des Jahrzehnts vorgesehen. Gleichzeitig will Traton die Investitionen in konventionelle Antriebe auf weniger als ein Fünftel der Produktentwicklung im Jahr 2025 zurückfahren. Damit verdoppele sich der Anteil der Produktentwicklung für die Elektromobilität in diesem Zeitraum, so das Unternehmen.

„Traton setzt klar auf den Elektro-Lkw. Der Umstieg wird nicht von heute auf morgen erfolgen. Aber Schritt für Schritt. Nachhaltig und im Einklang mit dem nötigen Netzausbau. Denn ohne Ladeinfrastruktur wird es nicht funktionieren“, sagte Traton-CEO Matthias Gründler.

Die Traton-Marken haben konkrete Ziele für die Jahre 2025 und 2030: 2025 sollen Fahrzeuge mit E-Antrieb rund 10 Prozent des Absatzes von Scania in Europa ausmachen. Zum gleichen Zeitpunkt soll die Hälfte der neuen Busse von MAN einen alternativen Antrieb haben. 2030 soll jedes zweite von Scania verkaufte Fahrzeug einen E-Antrieb haben. Bei MAN sollen dann mindestens 60 Prozent der Lkw für den Lieferverkehr und 40 Prozent der Lkw für den Fernverkehr lokal emissionsfrei unterwegs sein.

Traton konzentriert sich bei alternativen Antrieben auf batterieelektrische Fahrzeuge, die Wasserstoff-Technologie könne ihre Vorteile aber in Nischen zur Geltung bringen, heißt es. Im Lkw-Verkehr, gerade auf der Langstrecke, würden reine E-Lkw im Vergleich zu Wasserstoff-Lkw in den allermeisten Fällen die günstigere und umweltfreundlichere Lösung sein. „Denn der Wasserstoff-Lkw hat gegenüber dem ausschließlich batterieelektrischen E-Lkw einen gravierenden Nachteil: Nur ein Viertel der Ausgangsenergie fließt am Ende in den Antrieb, drei Viertel gehen von der Energiequelle bis zur Straße verloren – beim E-Lkw ist das Verhältnis umgekehrt“, erklärte Gründler.

Die oft geäußerte Meinung, Wasserstoff-Lkw seien etwas für die Langstrecke, und E-Lkw nur für die Kurzstrecke, ist für den Traton-Chef nicht zutreffend: Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit eines E-Lkw und die Amortisierung seiner Batterien sei vielmehr eine regelmäßige, intensive Nutzung. Gerade im Fernlastschwerverkehr sei diese gegeben. Der Wasserstoff-Lkw dürfte sich in den nächsten zehn Jahren aber ebenfalls am Markt etablieren – etwa bei Fernreisebussen, die in den kurzen Haltepausen noch nicht ausreichend geladen werden könnten. In Regionen mit besonders günstigem grünen Wasserstoff, zum Beispiel in der Nähe von Nordsee-Windparks oder Importhäfen, könnten Wasserstoff-Lkw ebenfalls eine Rolle spielen.