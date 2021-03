Audi hat vor Kurzem sein drittes Elektroauto nach dem SUV e-tron und dessen Coupé-Derivat e-tron Sportback vorgestellt: das viertürige Coupé e-tron GT. In diesem Jahr folgt der kompakte Q4 e-tron als SUV und Coupé. Markenchef Markus Duesmann bekräftigte nun, dass ab 2022 ein weiteres Elektroauto produziert wird. Die Basis stellt die neue PPE-Plattform (Premium Plattform Electric).

„Das erste E-Modell, das 2022 in Ingolstadt gebaut wird, ist der Q6 e-tron“, kündigte Duesmann bei der Vorstellung der Bilanz für das zurückliegende Jahr an. Für das neue E-SUV werde in den nächsten Monaten eine der drei Produktionslinien im Stammwerke umgerüstet. „Auf einer Linie werden dann nur E-Modelle gebaut“, der Umbau habe bereits begonnen, so der Audi-Chef. Kurz nach dem Q6 e-tron soll nach Informationen der Automobilwoche in Ingolstadt das zweite PPE-Modell, das intern E6 heiß, anlaufen. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Produktion der beiden Elektroautos in umgekehrter Reihenfolge zu starten.

Die in Kooperation der Volkswagen-Konzernschwestern Audi und Porsche entstehende PPE-Plattform ist für besonders leistungsfähige und hochwertige Elektroautos vorgesehen. Audis erste Voll-Stromer e-tron und e-tron Sportback fahren auf einer angepassten Variante von Volkswagens Modularem Längsbaukasten, kurz MLB evo. Der ab diesem Jahr ausgelieferte e-tron GT baut auf der Sportlimousine Porsche Taycan auf, mit der er sich die sogenannte J1-Plattform teilt. Die zur Mitte des Jahres erwarteten Q4-Modelle nutzen Volkswagens Modularen Elektrifizierungs-Baukasten (MEB).

Eingeführt wird die PPE-Plattform 2022 von Porsche mit der neuen, nur als Elektroauto erhältlichen Generation des Kompakt-SUV Macan. Audi bringt anschließend mit der PPE den Q6 e-tron auf den Markt. Konkrete Angaben zu den kommenden Modellen wurden noch nicht veröffentlicht, einen ersten Ausblick auf die zugrundeliegende PPE-Plattform gab es 2019: Die Architektur ist weit skalierbar und erlaubt sowohl Flachboden- wie Hochboden-Fahrzeuge. Standard bei PPE ist eine E-Maschine im Heck, bei den Topmodellen sorgt ein zweiter Elektromotor an der Vorderachse für automatisch zuschaltbaren Allradantrieb.

Bei der PPE-Plattform sind unterschiedliche Leistungsstufen und Batteriekapazitäten möglich. Die Spannungslage beträgt wie bei der J1-Architektur 800 Volt und erlaubt in Verbindung mit dem eingesetzten Thermomanagement ebenfalls eine Ladeleistung von 350 kW. Audi will auf PPE verschiedene Modellreihen konzipieren, die als SUV, Sportback, Avant und Crossover die Segmente von der gehobenen Mittelklasse bis in die Luxusklasse mit verschiedenen Fahrzeugtypen abdecken sollen. Die Reichweiten dürften bei über 500 Kilometer liegen.

Weitere neue Elektro- sowie Digital-Technologien treibt Audi im 2020 ins Leben gerufenen Projekt „Artemis“ voran. Ein erstes in der Initiative entworfenes Modell soll 2024 zu den Händlern kommen. Es handelt sich Audi zufolge um ein „hocheffizientes Elektroauto“ im Luxussegment, auf das es in diesem Jahr einen ersten Ausblick geben wird.