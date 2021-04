BMW hat im März verkündet, sich neu auszurichten. Im Mittelpunkt stehen die Elektrifizierung des Angebots und mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Die E-Offensive sieht mehrere neue Voll-Stromer vor, auch die sportliche Submarke BMW M wird elektrifiziert.

Es werde einen „schleichenden Übergang“ geben, sagte ein Entwickler der Branchenzeitung Automobilwoche. „Wir werden eine Koexistenz von E-Autos und reinen Verbrennern sehen, dazwischen liegen die Hybride.“ Das erste rein elektrische M-Modell wird eine entsprechende Auslegung des in diesem Jahr startenden Elektroautos BMW i4 (Titelbild). Das viertürige Gran Coupé soll es im Jahr 2022 in einer noch sportlicheren Variante geben, die i4 M 50e heißen könnte.

Schon der reguläre i4 ist mit bis zu 390 kW (530 PS) für den Sprint auf Tempo 100 in um die vier Sekunden, über 200 km/h Höchstgeschwindigkeit und der laut BMW besten Fahrdynamik seiner Klasse sehr sportlich ausgelegt. Was genau die M-Sparte mit der Baureihe vorhat, bleibt abzuwarten. Der BMW-M-Chef deutete im letzten Jahr an, dass es sich bei der ersten Generation nicht um ein mit leistungsgesteigerten Verbrennern vergleichbares Fahrzeug handeln wird. „Bis es die batterieelektrische Hochleistungs-Technologie mit aktuellen Hochleistungs-Autos wie dem M3 oder M4 aufnehmen kann, benötigen wir noch etwas Zeit“, sagte Markus Flasch. Sein Team könnte den i4 demnach in zwei unterschiedlichen Varianten auf die Straßen bringen, die potentere davon erst später.

Laut Flasch arbeitet BMW M auch an Sportwagen und Supersportwagen mit teilelektrischer Antriebstechnik. In welcher Form genau diese auf die Straßen kommen, werde man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Wie ein eigenständiger M-Stromer aussehen könnte, wurde 2019 mit dem BMW Vision M NEXT gezeigt. Die Studie mit Hybridantrieb gebe einen Ausblick auf das sportliche Fahren von morgen, hieß es bei der Vorstellung.

Eine Serienversion des Vision M NEXT ist derzeit offiziell nicht geplant. Der Wille zu einem solchen Fahrzeug sei zwar da, so die Automobilwoche, die technischen Herausforderungen seien jedoch groß: Ein E-Sportwagen von BMW müsse für mindestens 20 Minuten am Stück Höchstleistung abrufen und anspruchsvolle Fahrten etwa auf der Nordschleife klaglos wegstecken können. Darüber hinaus sei BMW M mit dem aktuellen Angebot so gut aufgestellt, dass es kein neues Leuchtturmprojekt brauche.