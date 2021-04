Das niederländische Unternehmen De Jong Zuurmond hat im letzten Jahr drei eTGM der Volkswagen-Tochter MAN in seinen Fuhrpark aufgenommen. Der Wartungsdienstleister für Fern- und Wasserstraßen setzte den vollelektrischen 26-Tonnen-Lkw in diesem Winter in den Niederlanden erstmals als Winterdienst-Fahrzeug ein. Der Elektro-Lkw ließ sich laut dem Unternehmen bei winterlichen Temperaturen problemlos betreiben.

De Jong Zuurmond nutzt die MAN eTGM für die Behörde Rijkswaterstaat. Sie gehört zum niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft und ist unter anderem für den Bau und die Instandhaltung nationaler Straßen und Wasserwege zuständig. Rijkswaterstaat hatte De Jong Zuurmond gebeten, auf CO2-neutrale Technik und Fahrzeuge umzustellen. Das Unternehmen schaffte daraufhin die eTGM sowie einen Kleintransporter vom Typ MAN eTGE an, für die Strom in eigenen Solar- und Windkraftanlagen erzeugt wird.

Die eTGM werden überwiegend für Straßenmarkierungsarbeiten genutzt, in diesem Winter kam ein Fahrzeug zudem erstmals als Streufahrzeug zum Einsatz. In den Niederlanden gibt es spezielle Streufahrzeuge: Bei entsprechendem Schneefall werden die Bauunternehmen angeschrieben, ob sie freie Kapazitäten bei ihren Kippern haben. Die freien Kipper werden dann für die Zeitdauer des Wintereinbruchs mit einem Nachrüstsystem versehen und die Silos mit dem Streugut auf der Kippfläche verzurrt. Der Streuantrieb dieses Aufbaus wird über eine an die Radnabe angeflanschte Hydropumpe an der letzten Achse realisiert. De Jong Zuurmond montierte den Streuaufbau für die Zeit des Wintereinbruchs auf dem bereits vorhandenen Wechselbrücken-System des eTGM. Der Elektro-Lkw fuhr dann über schnee- und eisbedeckte Straßen, um zu streuen.

Die Energie für den eTGM liefern unter dem Fahrerhaus über der Vorderachse angeordnete Lithium-Ionen-Batterien, bei herkömmlichen Fahrzeugen ist dort ein Diesel-Antriebsstrang platziert. Weitere Batterien befinden sich am Fahrzeugrahmen. In Schub- und Bremsphasen wird die Bewegungsenergie des Fahrzeugs in elektrische Energie umgewandelt und in die Batteriespeicher zurückgeführt, was die Reichweite erhöht.

„Unsere Fahrer und Fahrerinnen genießen die Ruhe bei der Arbeit, denn im eTGM sowie im eTGE sind keine lauten Motorengeräusche zu hören. Außerdem haben die Fahrzeuge ein ausgesprochen hohes Drehmoment. Wenn wir an einer Ampel mit dem eTGM losfahren, können andere Lkw und Busse nicht mit uns mithalten“, so Unternehmer Gerrit Zuurmond.

Der eTGM wird von einem 264 kW (360 PS) leistenden Elektromotor angetrieben, der ein Drehmoment von 3100 Nm erreicht. Die Fahrerkabine ist von luftgefederten Sitzen bis zur Heizung mit denselben Features ausgestattet wie andere Lkw. Nebenaggregate wie Servolenkung, Luftkompressor oder Klimaanlage werden elektrisch betrieben und über das Energiemanagement bedarfsabhängig gesteuert. Die Reichweite des eTGM wird von MAN mit je nach Einsatzgebiet und Wetterbedingungen bis zu 200 Kilometer angegeben.