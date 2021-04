Der weltweit größte Automobilzulieferer Bosch hat ein Update zu seinen Plänen für die kommenden Jahre gegeben. Man kombiniere das Internet der Dinge (IoT) mit künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) und setze auf Elektromobilität, um aus technologischen und ökologischen Umbrüchen neue Geschäftschancen zu erschließen, teilte der Konzern mit.

In der Antriebstechnik etabliere sich die E-Mobilität bei Bosch als Kerngeschäft. Dafür erbringt das Unternehmen laut Vorstandschef Volkmar Denner hohe Vorleistungen, allein 700 Millionen Euro in diesem Jahr. Insgesamt habe Bosch bereits fünf Milliarden Euro an Vorleistungen für die alternative Antriebsart aufgewendet. Derzeit wachse der Umsatz für elektrische Antriebskomponenten des Unternehmens mit nahezu 40 Prozent doppelt so stark wie der Markt. Bis 2025 soll sich der jährliche Umsatz auf etwa fünf Milliarden Euro verfünffachen, die Gewinnschwelle ein Jahr zuvor erreicht werden.

„Die Elektromobilität ist längst keine Wette mehr auf die Zukunft, wir verdienen die Vorleistungen zurück“, sagte der Bosch-Chef in einer Online-Pressekonferenz anlässlich der Vorlage des Geschäftsberichts 2020. Insgesamt habe der Konzern bis Ende 2020 bereits ein Auftragsvolumen von mehr als 20 Milliarden Euro akquiriert.

Die weltweiten Anstrengungen gegen den Klimawandel führen zu einem Schub für Elektrifizierung und grünen Wasserstoff. In der Elektrifizierung sieht Denner neue Chancen in mehreren Geschäftsfeldern: „Elektrifizierung erfordert nicht nur Lösungen fürs elektrische Fahren im Auto, vielmehr auch fürs elektrische Heizen in Gebäuden.“ In der Elektromobilität seien die Treiber der Veränderungen vor allem Emissionsvorgaben zur Einhaltung der Klimaschutzziele und sinkende Batteriekosten. Batteriezellen für Elektroautos will Bosch trotz des Booms in diesem Bereich aber weiter nicht herstellen.

Auch beim „Megatrend Wasserstoff“ setzt Bosch auf einen Wachstumsmarkt: Das Marktvolumen für grünen Wasserstoff sieht das Unternehmen in der EU bis 2030 bei nahezu 40 Milliarden Euro, mit jährlichen Wachstumsraten um 65 Prozent. Für die Brennstoffzelle, die Wasserstoff in Strom umwandelt, entwickelt das Unternehmen stationäre und mobile Lösungen. Von 2021 bis 2024 will Bosch insgesamt eine Milliarde Euro in die Brennstoffzellen-Technologie investieren. „Bosch ist bereits H₂-ready“, so Denner. Für dieses Jahr sei der Betrieb von 100 Anlagen mit stationären Brennstoffzellen vorgesehen, etwa um Rechenzentren, Industriebetriebe und Wohnquartiere mit Strom zu versorgen.

Für mobile Brennstoffzellen-Komponenten umfasst das Marktvolumen bis Ende der Dekade nach Schätzung von Bosch rund 18 Milliarden Euro. Denner sieht das Unternehmen dafür gut aufgestellt: „Wir haben die Power, um auch auf diesem Markt vorn zu sein.“ Erst kürzlich ist Bosch für den Brennstoffzellen-Antrieb ein Joint Venture mit der chinesischen Qingling Motor Group eingegangen. Noch in diesem Jahr soll eine Testflotte mit 70 Trucks über die Straßen rollen.

„Technologiepfade nicht gegeneinander ausspielen“

Die ersten Pläne der EU für die Euro7-Abgasregulierung hält der Bosch-Chef nicht für zielführend, begrüßte jedoch „ausdrücklich, dass in die Debatte Bewegung gekommen ist und jetzt eine Versachlichung stattfindet“. Für den Klimaschutz komme es nicht auf das Ende des Verbrenners an, sondern auf das Ende des fossilen Treibstoffs, begründete Denner seine Sicht. „Ein CO₂-neutraler Straßenverkehr lässt sich mit E-Mobilität und grünem Ladestrom erreichen, aber auch mit regenerativen Kraftstoffen.“

Die Autolobby warnt davor, dass eine sehr strenge Euro7-Norm ein faktisches Ende des Verbrenners bedeuten würde. Eine klimaneutrale Mobilität sei beinahe ein so ehrgeiziges Ziel wie seinerzeit der Mondflug, findet Denner. Aber anstatt wie damals US-Präsident Kennedy nur das große Ziel „first man on the moon“ vorzugeben und den Ingenieuren die konkrete Entwicklung zu überlassen, mache die EU-Kommission es umgekehrt. „Auf diese Weise schneidet man alternative Pfade zum Klimaschutz ab“, so Denner. „Wer Klimaschutz wirklich will, darf Technologiepfade nicht gegeneinander ausspielen, er muss sie kombinieren.“

Der Wandel von Bosch wird laut Denner Beschäftigung kosten, er eröffne aber auch neue Perspektiven für die Mitarbeiter. So nutze der Konzern in seinen Stammwerken Qualifikationen aus Entwicklung und Fertigung von Benzin- und Dieselsystemen für neue Technologien wie etwa die Brennstoffzelle. „Mehr als die Hälfte der Stellen für Elektromobilität haben wir bereits mit Mitarbeitern aus dem Verbrenner-Geschäft besetzt“, erklärte der Bosch-Chef. Zudem sei eine unternehmensweite Vermittlungsplattform geschaffen worden, um kurzfristig Stellen in Zukunftsfeldern mit Fachkräften besetzen zu können. Auch bei der digitalen Qualifizierung gehe Bosch voran: Seit Anfang 2020 habe das Unternehmen mehr als 400.000 Zugriffe auf sein betriebsinternes Lernportal verzeichnet. 2020 sei bereits mehr als jedes dritte Schulungsangebot ein Online-Training gewesen, bis 2023 soll es jedes zweite sein.