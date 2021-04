Die Deutsche Post DHL Group hat im März einen beschleunigten Fahrplan zu ihrer geplanten Dekarbonisierung präsentiert. Der Konzern will bis 2030 sieben Milliarden Euro in klimaneutrale Logistik investieren. Nun wurde konkretisiert, wie der Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland in den nächsten Jahren klimafreundlicher werden will. Die eigentlich abgeschriebene E-Transporter-Tochter StreetScooter wird demnach noch viele weitere Fahrzeuge bauen.

Die Deutsche Post DHL Group will insbesondere in den Bau von CO2-neutralen Betriebsstätten und die Nachrüstung bereits bestehender Gebäude sowie den weiteren Ausbau der Elektroflotte investieren. Darüber hinaus will das Unternehmen den Anteil an Paketsendungen, die zwischen größeren Paketzentren auf der Schiene transportiert werden, von heute zwei Prozent zunächst verdreifachen und langfristig auf bis zu 20 Prozent erhöhen.

Auch im Bereich der Produkte und Services wollen Deutsche Post und DHL „grüner“ werden: Neben dem heutigen „GoGreen“-Angebot sollen ab 2022 weitere Produkte und Services angeboten werden, mit denen Privat- und Geschäftskunden die beim Paketversand entstehenden Emissionen ausgleichen oder vermeiden können. Ab 2022 sollen zudem die verbleibenden CO2-Emissionen für nationale und internationale Briefsendungen automatisch und ohne Aufpreis durch zertifizierte Projekte ausgeglichen werden.

E-Transporter, Ladeinfrastruktur & E-Trikes

Die Deutsche Post DHL Group hatte 2014 das Aachener Elektro-Transporter-Startup StreetScooter übernommen, um ihre Zustellflotte zu elektrifizieren. Die Pläne stellten sich jedoch als wirtschaftlich nicht tragfähig heraus, StreetScooter wird daher seit letztem Jahr zum reinen Betreiber der Bestandsflotte umgebaut. Die Produktion neuer Fahrzeuge sollte eigentlich 2020 auslaufen, wurde dann aber noch einmal um ein Jahr verlängert. Nun gibt es konkrete Zahlen zu der geplanten weiteren Produktion.

Mit derzeit über 15.000 Elektro-Transportern der Eigenmarke StreetScooter sei man der mit Abstand größte E-Flottenbetreiber in Europa und darüber hinaus, so die Deutsche Post DHL. 2022 werde die Flotte auf etwa 21.500 StreetScooter anwachsen und es werde ein neues Modell dazukommen: Erste Prototypen des „StreetScooter Gigabox“ (Titelbild) mit einem Ladevolumen von 12 Kubikmetern und Platz für rund 240 Pakete sollen ab diesem Jahr eingesetzt werden. 2025 soll die Zustellflotte dann insgesamt 37.000 E-Fahrzeuge umfassen, darunter auch E-Nutzfahrzeuge etablierter Autohersteller.

Elektrofahrzeuge eignen sich laut der Post besser als Verbrenner für Fahrten mit Start-Stopp-Verkehr, wie in der Brief- und Paketzustellung üblich. Jedes Fahrzeug spare dabei circa vier Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr im Vergleich zu einem konventionellen Fahrzeug ein. Bis 2025 reduziere das Unternehmen so seine jährlichen CO2-Emissionen um 150.000 Tonnen. Die Deutsche Post DHL will auch die Ladeinfrastruktur an den weiteren Ausbau der E-Flotte anpassen. Bereits heute sei man mit 20.000 Ladepunkten in den Betriebsstätten der größte private Ladeinfrastruktur-Betreiber im Land. Ergänzt werde die Elektroflotte durch 8000 E-Bikes und rund 9000 E-Trikes, dreirädrige elektrisch betriebene Lastenräder. Bis 2025 schaffe die Deutsche Post weitere 5000 E-Trikes an.

„Grüne“ Gebäude

Bis zum Jahr 2025 will Deutsche Post DHL bis zu 280 CO2-neutrale Zustellstützpunkte (ZSP) in Deutschland errichten. Von diesen Zustellstützpunkten verteilen die Zusteller die Briefe und Pakete an die Haushalte in ihrem Bezirk. Diese neuen ZSP-Eigenbauten werden ausgestattet mit Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen in Verbindung mit Fußbodenheizungen und Gebäudeautomation. An einzelnen Standorten ergänzen Batteriespeicher das Energiekonzept. In diesen wird der tagsüber geladene Solarstrom gespeichert und nachts für die Fahrzeugladung verwendet. Für die Speicherung kommen Batterien von ausgemusterten E-Fahrzeugen zum Einsatz. Jeder dieser ZSP spart laut der Deutschen Post – nur bezogen auf das Gebäude – rund 20 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber einem herkömmlichen Gebäude ein. Allein durch diese Maßnahme sorge das Unternehmen 2025 für 5600 Tonnen weniger CO2.

Auch bei anstehenden Großbauten soll für Nachhaltigkeit gesorgt werden. So wird das für 2023 in Planung befindliche Briefzentrum Germering bei München über eine 1,5 Megawatt Photovoltaik-Anlage, einen Batteriespeicher sowie eine Dach- und Fassadenbegrünung verfügen. Die Beheizung und Kühlung soll durch eine Grundwasserwärmepumpe erfolgen. Auch das 2022 in Betrieb gehende Paketzentrum Ludwigsfelde bei Berlin wird über eine Photovoltaikanlage mit Strom versorgt. Darüber hinaus soll ein eigenes wärmegeführtes Blockheizkraftwerk den Strom und die Wärmeenergie erzeugen. „Generell gilt für den Strom in den Betriebsstätten, dass der Anteil von Öko-Strom weiter bei mindestens 95 Prozent bleiben soll“, heißt es.