Kia hat sich im letzten Jahr zusammen mit der Konzernschwester Hyundai dem europäischen Schnellladenetz-Joint-Venture Ionity angeschlossen. Wie die Gründer BMW, Daimler, VW und Ford können die Südkoreaner ihren Kunden nun Sonderpreise an den vor allem entlang von Fernstraßen stehenden Strom-Tankstellen anbieten. Davon profitieren neben Käufern des neuen Elektro-Crossovers EV6 (Titelbild) auch Besitzer früherer Modelle.

Kia bietet zwei Tarifpakete an. Auf häufige Nutzer zugeschnitten ist das ab Mai erhältliche „Power-Paket“. Bei diesem Tarif mit einer monatlichen Grundgebühr von 13 Euro werden für die Kilowattstunde (kWh) Strom 29 Cent berechnet – ohne Vertrag fallen an Ionity-Säulen 79 Cent pro kWh an. Hinzu kommt im Laufe des Jahres das „Access-Paket“, bei dem die Monatsgebühr 4,50 Euro beträgt und die Kilowattstunde 52 Cent kostet. Von den günstigeren Schnellladetarifen profitieren auch Kunden, die einen älteren Kia vom Typ e-Niro oder e-Soul fahren und den Service „KiaCharge“ nutzen: Sie zahlen an Ionity-Stationen bisher den regulären Tarif, durch ein Upgrade auf das Access- oder Power-Paket können sie die Stromkosten künftig deutlich reduzieren.

Ionity bietet derzeit 340 „Ladeparks“ in 24 Ländern, weitere Standorte sind geplant. Das Unternehmen verwendet besonders leistungsstarke 350-kW-Ladestationen mit dem europäischen Ladestandard CCS. Damit lässt sich die Batterie des von Grund auf als Elektroauto konzipierten EV6 dank 800-Volt-System in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. 100 Kilometer Reichweite können je nach Ausführung in weniger als viereinhalb Minuten in die Akkus gepresst werden. Ältere E-Modelle von Kia laden deutlich langsamer.

Kia bietet den knapp 4,70 Meter langen EV6 in drei Versionen mit unterschiedlichen Antriebskonfigurationen und zwei Batterievarianten an. Erhältlich sind 58 oder 77,4 kWh Speicherkapazität für bis zu über 510 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm, Heck- oder Allradantrieb sowie vier Motorisierungen mit 129 kW (170 PS) bis 430 kW (585 PS). Im Navigationssystem des EV6 werden die Ionity-Ladepunkte mit Angaben zur Verfügbarkeit in Echtzeit angezeigt. Mithilfe der KiaCharge-App können die gebündelten Zahlungen für die Nutzung öffentlicher Ladestationen verwaltet werden.

Der Kia EV6 kann bereits reserviert werden. Die Auslieferung des Basismodells und des EV6 GT Line soll im Herbst starten, die der GT-Version im Winter 2022. Bei Kunden, die den EV6 auf Basis der Reservierung bis zum 31. Dezember 2021 bestellen (beim GT bis zum 31.12.2022), übernimmt Kia Deutschland für ein Jahr die Grundgebühr für das Ionity-Power-Paket und für zwei Jahre die Grundgebühr des „Advanced“-Tarifs von KiaCharge.

Neben dem Schnelllade-Netzwerk von Ionity stehen KiaCharge-Kunden weitere öffentliche Gleich- und Wechselstrom-Ladestationen zur Verfügung. Kia arbeitet mit der Firma Digital Charging Solutions (DCS) zusammen, die die Nutzung von europaweit 228.000 Ladestationen erlaubt, darunter Unternehmensangaben nach 98 Prozent aller öffentlichen Ladepunkte in Deutschland.