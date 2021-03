Berichten zufolge wollen Audi und Porsche ein gemeinsames Elektroauto-Ladenetz errichten. Die Volkswagen-Gruppe hat kürzlich ehrgeizige Pläne für den Ausbau der weltweiten Ladeinfrastruktur vorgestellt, von einem eigenen Ladenetz der beiden Töchter war dabei aber nicht die Rede. Zumindest Porsche plant jedoch eigene Strom-Tankstellen.

In Europa kooperiert Volkswagen unter anderem mit BP und Aral, um an insgesamt 4000 Tankstellen schnelle Ladepunkte zu installieren. Bereits 2017 hatte der Konzern mit den Marken Audi und Porsche sowie BMW, Daimler und Ford den Schnellladesäulen-Betreiber Ionity gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen wird in einem ersten Schritt 400 „Ladeparks“ mit sogenannter HPC-Technik (High Power Charging) für besonders schnelles Strom zapfen mit bis zu 350 kW installieren. Porsche setzt weiter auf Ionity, will seinen Kunden aber auch eigene Schnellladestandorte bieten.

Porsche hat kürzlich sein zweites Elektroauto vorgestellt, bis Ende des Jahrzehnts sollen mehr als 80 Prozent der Sportwagen der Marke elektrisch angetrieben sein. Firmenchef Oliver Blume erklärte, dass sich das Unternehmen beim Laden auf vier Bereiche konzentriert: Ladetechnik für das Zuhause der Kunden („Home Charging“), Schnellladesäulen bei seinen Händlern („Dealer Charging“), mit Partnern realisierte Lademöglichkeiten für Reiseziele wie Restaurants, Hotels, Golf- oder Tennisclubs („Destination Charging“) sowie Schnellladesäulen an Fernstraßen („Highway Charging“).

Blume kündigte an, das Highway-Charging-Angebot von Ionity mit Standorten exklusiv für Porsche-Kunden zu ergänzen. Der Fokus liegt ebenfalls auf wichtigen europäischen Fernstraßen sowie besonders komfortablen Ladestationen. Geplant ist unter anderem, dass die Kunden ihr Elektroauto unkompliziert via Smartphone an 6 bis 12 überdachten HPC-Säulen mit 350 oder mehr kW Leistung anschließen können. Es wird zudem hochwertige Wartebereiche mit Erfrischungsangeboten geben. Die genauen Details des Konzepts sind noch in Arbeit.

Blume äußerte sich auch dazu, wie es mit Ionity weitergeht. Die bis Ende 2020 angekündigten ersten 400 Standorte wurden nicht erreicht, derzeit sind 336 in Betrieb. Das ursprüngliche Ziel soll in diesem Jahr realisiert werden, anschließend wird laut dem Porsche-Chef expandiert. Der Plan sei, bis 2025 gutbesuchte bestehende Standorte zu erweitern, neue Ladeparks zu errichten und in weitere Märkte vorzustoßen. Darüber hinaus werde das Kundenerlebnis verbessert, etwa durch Überdachung der Ladestationen und „zusätzliche Ladeangebote“.