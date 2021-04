Volkswagen hat bei der ersten Präsentation mit dem Motto „Way to Zero“ Pläne zur Dekarbonisierung des Unternehmens und seiner Produkte konkretisiert. Bis spätestens 2050 will der Konzern bilanziell klimaneutral sein. Als neues Zwischenziel sollen die CO2-Emissionen pro Fahrzeug in Europa im Vergleich zu 2018 bis 2030 um 40 Prozent sinken und das konzernweite Ziel von 30 Prozent deutlich übertroffen werden. Ein durchschnittlicher Volkswagen soll damit rund 17 Tonnen CO2 weniger emittieren.

Neben einem beschleunigten Hochlauf der E-Mobilität will Volkswagen auch die Herstellung einschließlich der Lieferketten sowie den Betrieb von E-Autos bilanziell klimaneutral machen. Hinzu kommt das Recycling der Hochvoltbatterien alter E-Fahrzeuge. „Volkswagen steht für nachhaltige E-Mobilität für alle. Wir haben uns auf den ‚Way to Zero‘ gemacht und stellen die Umwelt konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns“, sagte der Chef der Marke Volkswagen Ralf Brandstätter. „Unsere große E-Offensive war dabei nur der Anfang. Wir denken Dekarbonisierung ganzheitlich: Von der Herstellung über die Nutzung bis hin zum Recycling. Als erster Automobilhersteller unterstützen wir nun auch selbst den Ausbau regenerativer Energien im industriellen Maßstab.“

Wind- & Solarparks

Ein wichtiger Faktor für CO2-neutrale E-Mobilität ist das Laden mit regenerativ erzeugtem Strom. Allein dadurch können laut Volkswagen im Vergleich zum normalen EU-Strommix fast die Hälfte aller CO2-Emissionen vermieden werden. Bereits heute biete das Unternehmen seinen Kunden Grünstrom für das Laden zu Hause und das Laden unterwegs. Jetzt gehe die Marke einen Schritt weiter und unterstütze als erster Automobilhersteller auch direkt den Ausbau erneuerbarer Energien im großen Stil. Bis 2025 sollen so in verschiedenen Regionen Europas neue Wind- und Solarparks entstehen.

Die ersten Projekte habe man bereits mit dem Energiekonzern RWE vertraglich vereinbart. In Deutschland unterstütze Volkswagen den Aufbau einer Solaranlage mit einer Gesamtkapazität von 170 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Die entsprechende Anlage entstehe bis Ende 2021 im mecklenburgischen Tramm-Göthen und werde ohne staatliche Subventionen realisiert. Mit knapp 420.000 Solar-Modulen soll sie das größte unabhängige Solarprojekt Deutschlands sein.

Bis zum Jahr 2025 sollen alle Projekte zusammen dann rund 7 Terawattstunden an zusätzlichem Ökostrom erzeugen. Parallel zur Zahl der Fahrzeuge der Elektroauto-Familie ID. soll auch der regenerativ erzeugte Strom im Netz zunehmen. Damit verbessere Volkswagen die Klimabilanz der ID.-Reihe und schaffe die Basis für eine bilanziell CO2-neutrale Nutzungsphase seiner Elektro-Flotte.

„Grüne“ Produktion & Lieferkette

Neben der „grünen Nutzungsphase“ treibe man auch die Dekarbonisierung der Produktion und der Lieferkette voran, so Volkswagen. Schon heute bezögen alle europäischen Fahrzeugwerke der Marke ihren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Vorreiter sei hier unter anderem die E-Auto-Fabrik in Zwickau, in der die ID.-Familie vom Band läuft. Ab 2030 sollen weltweit alle Werke außerhalb von China regenerativ erzeugten Strom beziehen. In der Lieferkette würden CO2-Treiber künftig „konsequent identifiziert und reduziert“. Als Vorbild diene die Batteriezellfertigung für die Elektroautos ID.3 und ID.4, die schon heute vollständig mit Grünstrom erfolge und die CO2-Bilanz wesentlich verbessert habe.

Bei den ID.-Modellen will Volkswagen ab diesem Jahr weitere nachhaltige Bauteile einsetzen, darunter Batteriegehäuse und Felgen aus grünem Aluminium sowie emissionsarm produzierte Reifen. Über zehn Fokus-Bauteile soll die CO2-Bilanz der ID.-Familie in den nächsten Jahren um rund zwei Tonnen pro Fahrzeug verbessert werden. Bei neuen Fahrzeugprojekten werde Volkswagen die CO2-Emissionen zu einem zentralen Vergabe-Kriterium für Zulieferer-Verträge machen. Gemeinsam mit den Zulieferern wolle man so die Klimabilanz sukzessive verbessern und für eine nachhaltige Lieferkette sorgen. Auch in der Eigenfertigung von Bauteilen verfolge das Unternehmen über die Zuliefer-Sparte Volkswagen Group Components eine klare Dekarbonisierungs­strategie. So sollen die im Rahmen des „Power Day“ angekündigten Großfabriken zur Batteriezellfertigung vollständig mit Grünstrom versorgt werden.

„Auch über das konsequente Batterie-Recycling, bei dem künftig mehr als 90 Prozent der Rohstoffe wiederverwertet werden können, sollen weitere CO2-Einsparungen erzielt werden. Das Ziel ist ein geschlossener Kreislauf für die Batterie und ihre Rohstoffe, den das Unternehmen konzernweit selbst in der Hand hat“, heißt es weiter. In Salzgitter betreibt Volkswagen Group Components dazu bereits eine erste Recycling-Anlage.

Beschleunigte E-Offensive

Im Zentrum von Volkswagens Way to Zero steht der beschleunigte Hochlauf der E-Offensive mit der neuen Markenstrategie „Accelerate“. Ziel ist die vollständige Elektrifizierung der Neuwagenflotte. Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Absatzes in Europa reine E-Autos sein. Damit würde Volkswagen die Vorgaben des EU Green Deal deutlich übererfüllen. In Nordamerika und China soll der E-Auto-Anteil mindestens 50 Prozent betragen. Dazu will Volkswagen mindestens ein neues E-Auto pro Jahr auf den Markt bringen.

„Der ‚Way to Zero‘ ist unser Fahrplan für effektiven Klimaschutz, mit klaren, ambitionierten Meilensteinen. Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt. Der ‚Way to Zero‘ wird für uns aber auch ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Mitarbeiter, Kunden und Investoren werden in Zukunft Unternehmen den Vorzug geben, die ihre gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Nachhaltigkeit wird damit zum entscheidenden Faktor für den langfristigen unternehmerischen Erfolg“, erklärte Brandstätter. „Klar ist aber auch, Volkswagen kann die Dekarbonisierung der Mobilität nicht alleine leisten. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, innovativer Ideen und mutiger Investitionen.“