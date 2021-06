Das Münchner Elektroauto-Startup Sono Motors hat vor einem halben Jahr beschlossen, der Community einen Platz im Beirat einzuräumen. Aufgrund der Corona-Pandemie und anderer Faktoren ist das Gremium noch nicht vollständig aufgesetzt, bald soll es aber so weit sein. Auch ohne formalen Beirat sind die bisherigen Mitglieder bereits tätig, der Community-Beirat Sebastian Böttger erzählt in einem Halbjahresbericht von seiner bisherigen Tätigkeit.

Böttger ist Elektroingenieur und leitet eine Firma für Software-Anwendungen, die unter anderem digitale Dienste für die Automobilbranche entwickelt. Er fährt seit 2013 rein elektrisch und betreibt einen inoffiziellen Sono-Motors-Blog. Die Arbeit des Beirats besteht laut seinem Bericht auf der Sono-Motors-Website im Wesentlichen aus vier Punkten: Ein- bis zweimal die Woche Rücksprache, Einbringen der Community/Kunden-Perspektive in verschiedene Entscheidungen und quartalsweise Beantwortung gebündelter Fragen der Community. Hinzu komme die Durchsicht von Dokumenten und Fragebögen vor der Veröffentlichung, ob dort auch Fragen der Community erfasst sind.

Er sei nicht die Community allein und könne daher auch nur sehr begrenzt für die Vorbesteller und Fans des von Sono Motors geplanten Solar-Minivans Sion als Ganzes sprechen, betont Böttger. Der Beirat sei eine Vertrauensposition, in Bezug auf den Stand der Entwicklung gebe es dabei eigentlich keine Geheimnisse. Er könne keine Details ausplaudern, „aber an meiner Motivation und Begeisterung kann man glaube ich erkennen, dass ich überzeugt bin, dass das Projekt ein Erfolg wird“, so Böttger.

Beim Austausch mit dem Sono-Motors-Team komme ihm zugute, dass er Ingenieur sei. Dadurch könne er zugleich als Experte für einige Fachthemen dienen. Inzwischen sei das sehr gut etabliert, liefere einen echten Mehrwert und werde auch aktiv nachgefragt, um die Sicht der zukünftigen Kunden von Anfang an miteinzubeziehen.

Sono Motors verwende für viele Entscheidungen eine Matrix, bei der alle Anspruchsberechtigten ihre Meinung und eine Empfehlung von 1 bis 5 eintragen (1 = nicht machen, 5 = auf jeden Fall), erklärt Böttger. Hier werde er als Community-Vertreter „hin und wieder“ mit eingebunden als eine von insgesamt 5 bis 10 Stimmen. Andere Stimmen seien zum Beispiel die Geschäftsleitung, das Finanzressort, die beteiligten Fachabteilungen, das Marketing und die Rechtsabteilung.

Die Grundlagen für seine Antworten lege die Community in Befragungen. Die Ergebnisse seien für ihn bindend und so stimme er dann auch ab. „Zu 90 % ist die Entscheidung leicht und zweifelsfrei, daher habe ich ein gutes Gefühl Euch hier gut zu vertreten“, so Böttger. „Irgendwann werden wir das veröffentlichen können, dann werdet ihr das auch sehen. Aktuell brauche ich einfach Euer Vertrauen, dass alles unter der Maßgabe läuft, den Sion und die Idee dahinter auf die Straße zu bekommen.“ Bisher habe er nur einmal bei einem kleineren Thema im Namen der Community mit einem deutlichen „Nein“ stimmen müssen. Das habe Diskussionen verursacht, am Schluss sei aber ein guter Kompromiss gefunden worden, der das Ergebnis sogar verbessert habe.

„Die Transparenz bei Sono ist wirklich ernst gemeint“

Böttger lese im Netz oft „die wildesten Spekulationen“, manchmal erhalte er auch Anrufe von Journalisten. Hier gelte die Regel, dass er auf keinen Fall für Sono Motors spreche, sondern immer auf offizielle Meldungen verweise. Offene Fragen würden bei Gelegenheit besprochen und Sono veröffentliche dann die Antworten. Umgekehrt interessiere das Unternehmen auch immer, was die Community bewegt. „Die Transparenz bei Sono ist wirklich ernst gemeint“, unterstreicht Böttger. „Ich bin eigentlich angetreten, damit unsere Fragen nicht nur mit einer wohlklingenden Marketing-Konserve beantwortet werden, sondern richtig und umfassend. Sono nimmt sich das sehr zu Herzen und veröffentlicht sogar inzwischen alle 14 Tage kleinste Details aus der Entwicklung in PDF-Form.“

Die Bekanntgabe der erneuten Verschiebung der Auslieferungen des Sono Sion auf 2023 sei ein Thema gewesen, über das nicht abgestimmt werden konnte. Sono Motors habe sich aber entschieden, das sofort bekannt zu machen – „mit maximaler Transparenz“, berichtet Böttger. Er sei bei allen Gesprächen dabei gewesen, bei denen die Gründer das über 3000 Reservieren in Videokonferenzen persönlich erklärt haben, und im Vorfeld bei der Vorbereitung. Das Feedback der Community habe gezeigt, dass die Entscheidung richtig war.

Der Beirat werde bald formal ins Leben gerufen, erklärt Böttger. Es seien insgesamt sechs Personen dabei, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, „eine gute Mischung“. Mit einigen sei er bereits intensiv im Austausch, es handele sich um „intelligente, sehr aktive und erfolgreiche Persönlichkeiten“. Bei Sono Motors stehe im Juni die Wiederaufnahme von Probefahrten an, so der Community-Beirat abschließend. Demnächst werde es zudem wieder „einen Blick unter die Haube geben, um die ewige Frage zu beantworten: ‚Wie weit hat der Sion noch zur Serienreife, und was geht schon?'“.

13.000 Reservierungen für den Sion

Sono Motors hat im April 13.000 Reservierungen von Privatkunden für den Sion mit einer durchschnittlichen Anzahlungssumme von 3000 Euro verkündet. Vor Produktionsstart läge damit bereits ein Auftragswert von insgesamt 278 Millionen Euro vor. Der Anlauf der Produktion ist nach mehreren Verzögerungen aktuell für 2023 beim Auftragsfertiger NEVS in Schweden geplant. Das Gesamtproduktionsvolumen soll sich auf 257.000 Fahrzeuge in einem Zeitraum von sieben Jahren belaufen.

Das Angebot des seit 2016 in der Entwicklung befindlichen Sion hat sich zuletzt nicht mehr geändert: Für 25.500 Euro verspricht Sono Motors einen elektrischen Minivan mit 255 Kilometer Reichweite, der mithilfe von in die Karosserie integrierten Solarzellen täglich Strom für bis zu 34 Kilometer erzeugen kann. Als weitere Höhepunkte nennt das Startup Mobilitätsdienste wie Carsharing und Ridepooling. „Powersharing“ soll den Sion außerdem zu einer mobilen Ladestation für Elektrogeräte und andere E-Fahrzeuge machen. Das für die Markteinführung noch fehlende Kapital könnte sich Sono Motors nach mehreren Crowdfunding-Runden an der US-Börse holen.