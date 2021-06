BMW bietet immer mehr Elektroautos an, flankierend treiben die Bayern für den späteren Einsatz auch Elektrofahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb voran. Ab diesem Monat wird dazu der 2019 vorgestellte BMW i Hydrogen NEXT im Alltag auf europäischen Straßen erprobt.

Der BMW i Hydrogen NEXT ist ein Elektroauto, das Wasserstoff als Energieträger nutzt und diesen in einer Brennstoffzelle zu Strom umwandelt. Mit dem jetzt gestarteten Erprobungsprogramm würden die Voraussetzungen dafür geschaffen, Ende 2022 eine Kleinserie des auf Basis des BMW-SUV X5 entwickelten Modells präsentieren zu können, heißt es vom Hersteller. Die aktuellen Prototypen dienten dazu, in einem breitangelegten Feldversuch Praxiserfahrungen beim Einsatz der Antriebstechnologie zu gewinnen.

Die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie besitzt laut BMW langfristig das Potenzial, innerhalb der Antriebsstrategie des Konzerns eine Ergänzung zu Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybrid-Systemen und batterieelektrischen Fahrzeugen darzustellen. Sie könne besonders für jene Kunden eine Alternative zu batterieelektrischen Antrieben sein, die keinen eigenen Zugang zu Ladeinfrastruktur haben oder häufig auf Langstrecken unterwegs sind.

Ähnlich wie der Kraftstoff-Tank eines konventionellen Verbrenner-Modells lassen sich auch die Wasserstoff-Tanks des BMW i Hydrogen NEXT innerhalb von drei bis vier Minuten mit Energie füllen. Anschließend sind nach Angaben von BMW unter allen Witterungsbedingungen „mehrere Hundert Kilometer“ Reichweite möglich. „Besonders bei größeren Fahrzeugklassen ist die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie eine interessante Option für nachhaltige Antriebe“, sagt Entwicklungsvorstand Frank Weber. „Deshalb ist die Straßenerprobung von seriennahen Fahrzeugen mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb ein wichtiger Meilenstein in unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit.“

Ein zentrales Element der Erprobung des BMW i Hydrogen NEXT auf der Straße sei die Feinabstimmung der Software, mit der alle Fahr- und Betriebsfunktionen gesteuert werden. Zuvor seien bereits das Brennstoffzellen-System, die Wasserstoff-Tanks und die Leistungspuffer-Batterie sowie das zentrale Fahrzeug-Steuergerät individuell als auch gemeinsam in Testläufen auf Prüfständen erprobt worden. Dieser Funktionserprobung folge jetzt der Praxis-Test auf der Straße.

Im BMW i Hydrogen NEXT kommen Brennstoffzellen aus einer Entwicklungs-Kooperation mit Toyota zum Einsatz. Die einzelnen Zellen der Brennstoffzelle stammen von den Japanern. Der als „Stack“ bezeichnete Brennstoffzellen-Stapel sowie das Gesamtantriebssystem hat BMW konzipiert. Der BMW i Hydrogen NEXT kombiniert die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie mit BMWs neuester „eDrive“-Technologie, wie sie bereits in dem Elektroauto iX3 sowie schon bald auch im iX und im i4 Verwendung findet. Die Energiegewinnung in der Brennstoffzelle erfolgt als Ergebnis einer chemischen Reaktion zwischen dem mitgeführten Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft. Dabei wird eine elektrische Leistung von 125 kW (170 PS) erzeugt. Ein unterhalb der Brennstoffzelle angeordneter elektrischer Wandler passt deren Spannungsniveau an das des E-Motors an, der für den Vortrieb sorgt.

„Für dynamische Beschleunigungsmanöver und Zwischenspurts zum Überholen wird zusätzlich die in einer Leistungspuffer-Batterie gespeicherte Energie genutzt“, erläutert BMW. Damit stehe eine Systemleistung von 275 kW (374 PS) zur Verfügung, was dem Niveau des derzeit stärksten in Modellen der Marke eingesetzten Reihensechszylinder-Ottomotors entspreche. Die in der Leistungspuffer-Batterie gespeicherte Energie werde auf effiziente Weise während der Fahrt mittels Rekuperation in Schub- und Bremsphasen gewonnen.

Der zur Versorgung der Brennstoffzelle benötigte Wasserstoff ist in zwei 700-bar-Tanks aus carbonfaserverstärktem Kunststoff gespeichert. Gemeinsam fassen sie sechs Kilogramm Wasserstoff. Bei der Reaktion mit Sauerstoff in der Brennstoffzelle wird Strom erzeugt und als einzige Emission des Antriebs Wasserdampf freigesetzt.