Citroën ë-Berlingo ab 36.590 Euro bestellbar

Nach Peugeot und Opel nimm nun auch Citroën Bestellungen für einen elektrischen Hochdachkombi auf Basis der gemeinsam genutzten Technik des Mutterkonzerns Stellantis an. Die Preise für das Batterie-Modell der dritten Generation des Berlingo beginnen bei 36.590 Euro. In Deutschland profitieren Kunden mit dem „Umweltbonus“ von 9570 Euro Förderung, so kostet der im September in die Auslieferung gehende ë-Berlingo unter dem Strich neu 27.020 Euro.

Die unter den Sitzen und der Ladefläche verbaute Fahrbatterie des ë-Berlingo hat eine Kapazität von 50 kWh für eine Reichweite von bis zu 285 Kilometern nach WLTP-Norm. Die Leistung beträgt 100 kW (136 PS), das maximale Drehmoment 260 Nm und die Höchstgeschwindigkeit 135 km/h. Optisch unterscheidet sich die E-Version von der Version mit Verbrennungsmotor durch den Ladeanschluss an der linken hinteren Karosserieseite, Details in der Farbe „Anodised Blue“ an den Stoßfängern und dem seitlichen „Airbump“ sowie das neue „ë“-Logo an Front und Heck.

An einer öffentlichen Schnellladestation kann der ë-Berlingo mit 100 kW in knapp 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. An einer Wallbox dauert eine vollständige Aufladung der Batterie mit dem dreiphasigen 11-kW-Bordladegerät etwa fünf Stunden. An einer konventionellen Haushaltssteckdose muss knapp 14 Stunden gewartet werden.

Bei dem elektrischen Berlingo haben Kunden die Wahl zwischen den beiden Längen M (4,40 m) und XL (4,75 m). Es gibt ihn zudem als Fünf- oder Siebensitzer. Der Einstieg in den neuen Berlingo sei dank zwei breiten seitlichen Schiebetüren äußerst komfortabel, wirbt der Hersteller. Das Ladevolumen im Kofferraum beträgt im E-Hochdachkombi 775 Liter in der Länge M und 1050 Liter in der Länge XL. Hinzu kommen 28 Ablagefächer mit insgesamt 167 Litern Stauraum.

Bis zu 18 Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer im ë-Berlingo. Er verfügt unter anderem über Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Assistent, Anhängerstabilitätskontrolle, Head-up-Display und ein Notbremssystem. Eine 180-Grad-Rückfahrkamera erleichtert Parkmanöver. Ein personalisierbares 10-Zoll-Kombiinstrument steht ebenfalls auf Wunsch zur Verfügung beziehungsweise ist serienmäßig ab dem Ausstattungsniveau „Feel Pack“ verbaut.

Das Navigationssystem Connect Nav bietet in Verbindung mit vernetzten Services wie TomTom Traffic Verkehrsverhältnisse in Echtzeit. Bei Bedarf werden auch Ladestationen inklusive Strompreisen, Parkhäuser mit den entsprechenden Gebühren, der Wetterbericht sowie lokale Sehenswürdigkeiten angezeigt. Das System ist auch mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel.