Ferrari hat im April mitgeteilt, die Einführung seines ersten Elektroautos zu beschleunigen. Zunächst kommen allerdings neue teilelektrische Stromer der italienischen Marke auf den Markt. Einer davon wurde im Juni mit dem Mittelmotor-Sportwagen 296 GTB vorgestellt.

Der 4,57 Meter lange, 1,96 Meter breite und 1,19 Meter hohe 296 GTB ist der erste Ferrari mit einem V6-Motor nach dem in den 1960er-Jahren eingeführten Dino. Zusätzlich zu dem 488 kW (663 PS) starken Benzinaggregat ist im Heck des Zweisitzers ein Elektromotor mit 122 kW (166 PS) verbaut. Die Systemleistung liegt bei 610 kW (830 PS), damit soll es in 2,9 Sekunden von null auf Tempo 100 gehen. In 7,3 Sekunden sind 200 km/h erreicht, danach geht es bis über 330 km/h weiter.

Rein elektrisch soll der 296 GTB 25 Kilometer zurücklegen können. Dafür ist unter dem Fahrzeugboden eine Batterie mit 7,45 kWh Speicherkapazität montiert. Dazu Ferrari: „Um Volumen und Gewicht zu minimieren, sind Kühlsystem, Struktur und Befestigungspunkte in einem einzigen Bauteil integriert. Die Zellmodule enthalten 80 in Reihe geschaltete Zellen. Die Zell-Regler sind direkt in den Modulen installiert, um Volumen und Gewicht zu reduzieren.“ Angaben zu den Lade-Modalitäten seines Plug-in-Hybriden machte das Unternehmen bislang nicht.

„Der 296 GTB definiert das Konzept von Freude am Fahren neu und garantiert Emotionen pur, nicht nur beim Fahren am Limit, sondern auch in alltäglichen Fahrsituationen“, wirbt Ferrari. „Die kompakten Abmessungen des Autos und die Einführung innovativer dynamischer Regelsysteme sowie eine sorgfältig ausgefeilte Aerodynamik sorgen dafür, dass der Fahrer sofort seine erstaunliche Agilität und Reaktionsfähigkeit auf Befehle erlebt.“

Der Übergang zwischen Elektro- und Hybridmodus ist laut Ferrari wesentlich für die Sportwageneigenschaften des 296 GTB. Das gelte auch für die Art und Weise, wie der Antriebsstrang die verfügbare Leistung verwaltet. Neben dem traditionellen Lenkradschalter – dem sogenannten Manettino – findet sich im 296 GTB ein Leistungsmanagement-Wahlschalter („eManettino“) mit vier Positionen: Im „E-Drive“-Modus wird rein elektrisch gefahren. „Hybrid“ ist die Standardabstimmung und auf bestmögliche Energieeffizienz ausgelegt. In der „Performance“-Einstellung wird immer genug Elektrizität in der Batterie gespeichert, um zwischendurch beim Beschleunigen boosten zu können. In der Einstellung „Qualify“ gibt der Antrieb alles ohne Rücksicht auf die Akkuladung.

Innen übernimmt der 296 GTB vom stärkeren SF90 Stradale dessen komplett digitale Benutzeroberfläche mit Head-up-Display. Das Kombiinstrument bündelt die wichtigsten Informationen, die fast ausschließlich vom Lenkrad aus gesteuert werden. Vor der Beifahrerin oder dem Beifahrer ist ein horizontal ausgerichtetes Info-Display untergebracht, das etwa Drehzahl, Gang und Geschwindigkeit zeigt. In der Mittelkonsole untergebracht sind die Gangwahl-Tasten und ein kleines Staufach.

Der 296 GTB ist der zweite Plug-in-Hybrid von Ferrari nach dem 2019 vorgestellten Supersportwagen SF90 Stradale, jedoch das erste elektrifizierte Modell der Marke mit im Heck montierter E-Maschine. Wie den SF90 liefern die Italiener auch ihr neues E-Modell auf Wunsch mit einem Rennstrecken-Paket für geringeres Gewicht und mit Aerodynamik-Modifikationen.

Der 296 GTB soll im ersten Quartal 2022 in Europa auf den Markt kommen. Er kostet ab 269.000 Euro und siedelt sich mit diesem Preis zwischen den Modellen F8 Tributo und SF90 Stradale an.