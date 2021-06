Die EnBW hat im Juni die Gebühren für ihr eigenen Angaben nach größtes Elektroauto-Schnellladenetz in Deutschland erhöht. Als Begründung wurde das weiter hohe Ausbautempo bei der Infrastruktur genannt. Die Expansion geht auch international weiter: Der Energiekonzern teilte ende Juni mit, dass sein „HyperNetz“ auf neun Länder mit mehr als 190.000 Ladepunkten wachse.

Ab dem 30. Juni 2021 könnten die Kunden des mobilen Ladetarifs EnBW-mobility+ ihre Fahrzeuge auch in Belgien, Luxemburg und Liechtenstein zu einheitlichen Preisen laden. Mit dieser erneuten Expansion umfasse das HyperNetz nun insgesamt mehr als 190.000 Ladepunkte in neun europäischen Ländern, so die EnBW. Allein innerhalb der letzten zehn Monate habe man damit die Zahl der nutzbaren Lademöglichkeiten um 90 Prozent gesteigert.

Neben dem Kernmarkt in Deutschland konnten die Kunden bereits vor der Erweiterung ihre E-Autos überall in Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich und den Niederlanden laden. „Elektromobilität endet nicht an einer Landesgrenze – zur Reisefreiheit gehören auch längere Fahrten ins Ausland. Das einfache Laden in anderen Ländern ist dafür die Grundvoraussetzung. Deshalb vergrößern wir permanent die Lademöglichkeiten für unsere Kund*innen auch außerhalb Deutschlands und heben so buchstäblich Grenzen für sie auf“, sagt Timo Sillober, der bei der EnBW den Bereich E-Mobilität verantwortet.

Ihr eigenes Schnellladenetz in Deutschland will die EnBW „in rasantem Tempo“ bundesweit ausbauen. So betreibe das Unternehmen rund jeden zweiten HPC-Standort (High Power Charging) der höchsten Leistungsklasse bis 300 Kilowatt, der 2020 ans Netz gegangen ist und schon heute das größte Schnellladenetz Deutschlands. Bis 2025 plane man, bundesweit insgesamt 2500 entsprechende Standorte zu bauen – das seien mehr Standorte, als es bei großen Mineralölgesellschaften in Deutschland Tankstellen gibt. Dafür investiere man bis zur Mitte des Jahrzehnts jährlich rund 100 Millionen Euro.