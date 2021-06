Zu den von VW angekündigten Elektroautos der neuen ID.-Reihe gehören auch der Lifestyle-Van ID.Buzz und der urbane Transporter ID.Buzz Cargo. Einen ersten Ausblick auf die beiden Modelle gab es schon 2017 beziehungsweise 2018, nun naht der für kommendes Jahr geplante Start der Serienversionen. Neue Erlkönigbilder sollen den aktuellen Stand des ID.Buzz zeigen.

Auf den ersten Blick hat das zu sehende Fahrzeug – wohl die Cargo-Version – nicht viel mit dem vor knapp vier Jahren gezeigten Entwurf (Titelbild) gemeinsam. Bei genauerem Hinsehen lässt sich erkennen, dass die Karosserie noch von reichlich Tarnelementen verdeckt wird. Die Fotos deuten allerdings bereits darauf hin, dass der Retro-Look der Studie bei dem Serienmodell etwas zurückgefahren wird. Das ist in der Branche durchaus üblich, gerade das erste öffentliche Konzept für den ID.Buzz wird aber von vielen für sein Design mit Anleihen am VW T1 – dem „Bulli“ – gelobt.

The new electric Volkswagen ID. Buzz has been spotted on the road for the first time. Are you a fan of retro styling, or should those looks stay in the ‘60s with the classic VW camper? Full story: https://t.co/WJcz0ZcAtP pic.twitter.com/SdGyjnoOBC

