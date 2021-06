Die Renault Group beschleunigt ihre E-Mobilitäts-Strategie. Wichtigste Pfeiler seien eine Modelloffensive, der neue Industriecluster „Renault ElectriCity“ in Nordfrankreich, eine „E-Powertrain MegaFactory“ in der Normandie, die Partnerschaft mit Envision AESC zum Bau einer Batterie-„Gigafactory“ in Douai sowie ein Projekt zur Entwicklung nachhaltiger Batterien mit dem Start-up Verkor. Hinzu kämen neue Entwicklungen im Bereich E-Antrieb und ein umfassendes „Batterie-Lifecycle-Management“.

Bis 2025 werde die Renault Group zehn neue vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. Damit wolle das Unternehmen die nachhaltigste Modellpalette in Europa anbieten, mit einem E-Anteil von über 65 Prozent. Hierzu zählen auch der Mégane E-Tech Electric, der Renault 5 sowie ein aktuell als „4ever“ bezeichnetes „ikonisches Modell“ – eine Neuauflage eines Renault-Klassikers, voraussichtlich des Renault 4. Ab 2024 folge eine vollelektrische Alpine.

Bis 2030 sollen bis zu 90 Prozent der verkauften Renault-Modelle über einen vollelektrischen Antrieb verfügen. Das Unternehmen profiliere sich damit als Schlüsselakteur auf dem Weg zur erschwinglichen Elektromobilität, heißt es. Dazu sollen durch Standardisierung der Zellarchitektur die Kosten für Batterien bis 2030 um 60 Prozent sinken. Ebenso soll ein neuer E-Antriebsstrang entwickelt werden, der sich um 30 Prozent günstiger produzieren lässt.

„Der heutige Tag hat historische Beschleunigung für die EV-Strategie der Renault Group und für das ‚Made in Europe‘. Indem wir unser kompaktes, effizientes und hochtechnologisches Elektro-Ökosystem Renault ElectriCity in Nordfrankreich zusammen mit unserer E-Powertrain Megafactory in der Normandie bauen, schaffen wir zuhause die Voraussetzungen für unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Renault-CEO Luca de Meo.

„Wir bilden aus, investieren und gehen Partnerschaften mit etablierten und aufstrebenden Best-in-Class-Akteuren ein wie ST Microelectronics, Whylot, LG Chem, Envision AESC und Verkor. Es werden zehn neue Elektromodelle entwickelt und bis 2030 bis zu eine Million Elektrofahrzeuge hergestellt, von erschwinglichen Stadtfahrzeugen bis hin zu sportlichen Fahrzeugen der gehobenen Klasse. Neben Effizienz setzen wir auf ikonische Designs wie den beliebten R5, um der Elektrifizierung den Renault Touch zu verleihen und Elektroautos populär zu machen“, so de Meo weiter.

Batterien „Made in France“

Eine zentrale Rolle in der E-Mobilitäts-Strategie der Renault Group spielen NMC-Batterien (Nickel, Mangan und Cobalt). Die Akkus sollen bei wettbewerbsfähigen Kosten bis zu 20 Prozent mehr Reichweite als andere Lösungen liefern und sich darüber hinaus leichter recyceln lassen. Sie sollen in allen künftigen E-Fahrzeugen der Renault Group zum Einsatz kommen. Bis 2030 sollen innerhalb der Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi bis zu eine Million E-Fahrzeuge mit NMC-Akkus ausgerüstet werden.

Die mit dem Batterie-Hersteller Envision AESC geplante Batterie-Großfabrik soll zunächst eine Kapazität von 9 Gigawattstunden (GWh) im Jahr 2024 haben. Perspektivisch soll die Kapazität bis 2030 auf 24 GWh steigen. In Nachbarschaft zum neuen Elektro-Industriecluster Renault ElectriCity in Nordfrankreich werde der Standort modernste, kostengünstige, kohlenstoffarme und sichere Batterien für Elektromodelle produzieren, so Renault.

Unter dem Dach von Electricity werden künftig drei Renault-Produktionsstandorte in Nordfrankreich zusammengefasst: Douai, Maubeuge und Ruitz. In den nächsten Jahren will die Renault Group diese Werke „zum wettbewerbsfähigsten und effizientesten Produktionsverbund für Elektrofahrzeuge in Europa“ machen mit einer Jahresproduktion von 400.000 Fahrzeugen bis 2025.

Als weiteren Schritt sieht die Renault Group eine 20-Prozent-Beteiligung an dem französischen Start-up Verkor vor. Die beiden Partner wollen eine Hochleistungsbatterie für das C-Segment und höhere Fahrzeugklassen der Marke Renault sowie für die sportlichen Fahrzeuge der Tochter Alpine entwickeln. Eine Pilotproduktion von Batteriezellen und Modulen soll ab 2022 in Frankreich starten. In einem zweiten Schritt will Verkor ab 2026 die erste Gigafactory für Hochleistungsbatterien in Frankreich bauen mit einer Anfangskapazität von 10 GWh für die Renault Group, die bis 2030 auf 20 GWh steigen könnte.

In weniger als zehn Jahren wolle man so die Kosten von Batterie-Packs schrittweise um 60 Prozent senken, erklärte der Autokonzern. Ziel seien weniger als 100 Dollar/kWh im Jahr 2025 und weniger als 80 Dollar/kWh mit der ab 2030 geplanten Einführung von Festkörper-Batterien in der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz.

Innovationen für den Antriebsstrang

Im Bereich der E-Motoren will die Renault Group ab 2024 weitere technologische Verbesserungen einführen mit dem Ziel höherer Effizienz und geringerer Kosten. Zudem habe man eine Partnerschaft mit dem französischen Start-up Whylot für einen innovativen „Axialfluss-E-Motor“ vereinbart. Diese Technologie werde zunächst bei Hybrid-Antriebssträngen eingesetzt, um die Kosten um fünf Prozent zu senken und gleichzeitig den CO2-Ausstoß um bis zu 2,5 Gramm pro Kilometer zu reduzieren. Die Renault Group will der erste Hersteller sein, der Axialfluss-E-Motoren ab 2025 in großem Maßstab produziert.

Im Bereich der Leistungselektronik will die Renault Group die Kontrolle über die Wertschöpfungskette erweitern, indem sie den Wechselrichter, den DC-DC-Wandler und das On-Board-Ladegerät (OBC) in eine Box aus eigener Produktion integriert. Mit einem kompakten Design soll dieses „One- Box“-Projekt 800-Volt-konform sein. Da es sich über alle Plattformen und Antriebsstränge hinweg einsetzen lasse und über weniger Teile verfüge, ließen sich auch die Kosten senken. Die Leistungsmodule für Wechselrichter, DC-DC-Wandler und OBC werden im Rahmen der Partnerschaft mit ST Microelectronics auf Siliziumkarbid beziehungsweise Galliumnitrid basieren.

Darüber hinaus arbeitet die Renault Group an einem kompakteren E-Antriebsstrang – dem „All-in-One-System“. Es integriert den E-Motor, das Untersetzungsgetriebe und die Leistungselektronik in einem Paket, was eine Volumenreduzierung um insgesamt 45 Prozent ermöglichen soll. Hinzu kämen eine Kostenreduzierung von 30 Prozent für den gesamten Antriebsstrang und ein um 45 Prozent geringerer Energieverbrauch nach WLTP, was eine zusätzliche Reichweite von bis zu 20 Kilometern ermögliche.

Neue E-Auto-Plattformen

Durch eigens entwickelte Plattformen will die Renault Group die Effizienz ihrer E-Fahrzeuge weiter steigern. Die „CMF-EV“ Plattform wird künftig im C- und D-Segment zum Einsatz kommen. Bis 2025 sollen auf Allianz-Ebene 700.000 Fahrzeuge auf dieser Technikbasis gebaut werden. Dank niedrigen Gewichts und eines „hochmodernen“ Wärmemanagements ermögliche die CMF-EV-Architektur eine WLTP-Reichweite von bis zu 580 Kilometern.

Im B-Segment ermögliche es die CMF-BEV-Plattform, erschwingliche Elektroautos für breite Kundenkreise anzubieten. Im Vergleich zur aktuell für den ZOE eingesetzten Plattform sinken die Kosten der neuen Architektur laut Renault um 33 Prozent. Die CMF-BEV-Plattform erlaube Reichweiten von bis 400 Kilometern.