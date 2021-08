BMW erhält in Großbritannien Unterstützung vom Staat bei der Entwicklung einer neuen Batterie. Das Ziel: Die Reichweite von Elektroautos soll an die von Verbrenner-Fahrzeugen herankommen. Das Projekt wird am Konzern-Standort Oxford vorangetrieben. Die Regierung investiert umgerechnet rund 31 Millionen Euro.

Das Förderung ist Teil einer etwa 108 Millionen Euro schweren Initiative der britischen Politik für grüne Automobil-Technologien. Die unter der Leitung von BMW geplante Langstrecken-Batterie ist eines von vier unterstützten Projekten im Rahmen des Advanced Propulsion Centre (APC), ein Gemeinschaftsunternehmen von Staat und Automobilindustrie. Das APC wird vom Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie Großbritanniens unterstützt. Die Behörde erklärte, dass die vier jetzt ausgewählten Projekte Innovationen entwickeln sollen, die „die Bedenken der Autofahrer hinsichtlich des Betriebs von Elektrofahrzeugen ausräumen, indem sie die Ladezeiten verkürzen und die Reichweite erhöhen“.

BMW-Motorsportchef Andreas Löhrke sagte über das geförderte BMW-„UK-BEV“-Projekt: „Dies ist eine wirklich spannende Möglichkeit, mit weltweit führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Hightech-Batterietechnologie zu entwickeln. Es stärkt unsere Partnerbasis in Großbritannien und sichert und erweitert unser Forschungs- und Designzentrum.“ Konkretes zu der neuen Batterie wurde noch nicht verraten. BMW forscht schon länger an eigener Akku-Technologie, dazu wurde insbesondere das „Kompetenzzentrum Batteriezelle“ in München eingerichtet. Allerdings beschränken sich die Bayern derzeit wie die meisten anderen Autobauer auf die Herstellung von Batteriesystemen, die Akkus im Inneren kommen von Zulieferern aus Asien.

Weitere geförderte Projekte

Das in Birmingham vorangetriebene Project Celeritas erhält vom britischen Staat rund 11 Millionen Euro zur Entwicklung von besonders schnell aufladbaren Batterien für Elektrofahrzeuge, die in nur 12 Minuten gefüllt werden sollen. Der größte Förderbetrag geht an das Unternehmen REE aus Nuneaton: Es erhält 48 Millionen Euro, um leichte und mittelgroße elektrische Nutzfahrzeuge „radikal“ umzugestalten, indem Lenkung, Bremsen, Aufhängung und Antriebsmotoren in die Radkästen verlegt werden. 17 Millionen Euro gehen an ein Projekt in Darlington unter der Leitung des Motorenherstellers Cummins, das einen emissionsfreien, wasserstoffbetriebenen Motor für schwere Nutzfahrzeuge entwickeln soll.

„Mit diesen Projekten werden einige wirklich wichtige Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität im Straßenverkehr angegangen. Sie befassen sich mit der Reichweitenangst und den Kosten, die Menschen davon abhalten können, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, und sie bieten auch potenzielle Lösungen für die Herausforderung, wie wir den öffentlichen Verkehr und den Gütertransport dekarbonisieren können“, so APC-Chef Ian Constance. „Indem wir in diese Innovation investieren, bringen wir diese Technologien näher an den Punkt, an dem sie kommerziell nutzbar sind, was die britische Automobilzulieferkette stärken, Arbeitsplätze sichern oder schaffen und schädliche Treibhausgasemissionen reduzieren wird. “

Die jüngste Finanzierung ist die 18. Investitionsrunde, die das APC seit seiner Gründung im Jahr 2013 durchgeführt hat. Bislang wurden 170 Projekte gefördert. Die vier aktuellen Initiativen werden laut den Verantwortlichen zusammen schätzungsweise fast 32 Millionen Tonnen CO₂ vermeiden, was den Auspuffemissionen von 1,3 Millionen Autos während ihrer gesamten Lebensdauer entspreche. Die Projekte sollen zudem zur Sicherung oder Schaffung von über 2700 Arbeitsplätzen beitragen.