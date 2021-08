Tesla Model Y offiziell in Deutschland angekommen

Teslas Mittelklasse-SUV Model Y ist offiziell in Deutschland angekommen. Der US-Hersteller hat sein jüngstes Elektroauto unter anderem in Berlin, München und Stuttgart in seinen Verkaufsräumen vorgestellt. Kaufinteressenten können die Baureihe künftig vor Ort begutachten, Probefahrten sind allerdings bisher nicht möglich. Auch die Auslieferung findet noch nicht statt.

Auf dem Heimatmarkt übergibt Tesla das Model Y schon seit Anfang 2020 an Kunden, Anfang dieses Jahres wurde die Auslieferung in China gestartet. In Deutschland kann das Elektroauto aktuell in zwei Ausführungen bestellt werden. An Kunden sollen die ersten Fahrzeuge hierzulande „voraussichtlich“ ab September gehen, möglicherweise wird es aber auch schon diesen Monat so weit sein.

In Deutschland bietet Tesla das Model Y zu Beginn in der Ausführung „Maximale Reichweite“ ab 56.990 Euro an, der Anteil des Unternehmens an der vom Bund und den Herstellern finanzierten E-Auto-Kaufprämie „Umweltbonus“ von 2500 Euro ist darin bereits enthalten. Hinzu kommen 980 Euro Bearbeitungsgebühr. Dafür gibt es eine derzeit noch geschätzte Reichweite von 505 Kilometern gemäß WLTP-Norm, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,1 Sekunden und 217 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Die inklusive Teslas Umweltbonus-Anteil mindestens 63.990 Euro plus 980 Euro Bearbeitungsgebühr kostende Sportversion Model Y „Performance“ wird nach aktuellem Stand erst ab Anfang 2022 nach Europa kommen. Der staatliche Anteil am Umweltbonus für die zu Beginn angebotenen Model Y von 5000 Euro kann nach der Zulassung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) beantragt werden. Es soll später auch eine Einsteiger-Version geben, für die noch mehr Förderung gewährt werden könnte.

Innen entspricht das Model Y weitestgehend der schon 2019 in Deutschland eingeführten Mittelklasse-Limousine Model 3. Das auffälligste Merkmal ist damit das zentrale große Display, über das sich die meisten Fahrzeugfunktionen steuern lassen. Einen Bordcomputer direkt vor dem Fahrer gibt es nicht, auch die Geschwindigkeit wird daher auf dem horizontal ausgerichteten Zentralmonitor angezeigt.

Zunächst Fahrzeuge aus China

Eigentlich sollte das Model Y schon ab Mitte des Jahres in Deutschland ausgeliefert werden. Die dazu seit Anfang 2020 in Brandenburg gebaute erste europäische „Gigafactory“ des Herstellers wird jedoch nicht rechtzeitig fertig, deshalb werden die ersten Model Y aus Teslas China-Fabrik in Shanghai exportiert. Die frühestens ab Oktober entstehenden deutschen Fahrzeuge könnten neue Akkus vom Typ 4680 mit dem Batteriepaket als Teil der tragenden Struktur nutzen. Zunächst kommen aber die mit dem Model 3 eingeführten 2170-Rundzellen zum Einsatz.

Tesla-Chef Elon Musk hat gesagt, dass er das Potenzial des Model Y noch größer als das des Model 3 einschätzt. Letzteres hat sich bereits zu einem der weltweit meistverkauften Elektroautos entwickelt. In Europa erreichte die mittelgroße Limousine im Juni sogar Platz 2 bei den Neuzulassungen, besser verkaufte sich nur der VW Golf. „Im ersten Halbjahr 2021 wurden weltweit 382.256 Model 3 und Model Y verkauft im Vergleich zu 273.072 BMW 3er und 4er“, sagte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research in Duisburg, Spiegel.de. „Das sind 40 Prozent mehr. Das ist schon eine Sensation.“ Die neue Brandenburger Fabrik stärke Tesla zusätzlich.