Wirtschaftsminister Altmaier: 2030 werden 80 Prozent der Neuzulassungen E-Autos sein

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet mit einem Durchbruch der Elektromobilität in den nächsten Jahren. 2030 sollten bereits 80 Prozent der Pkw-Neuzulassungen Elektroautos sein, sagte der CDU-Politiker. „Das ist ein großer Fortschritt.“

Bislang sei man davon ausgegangen, dass 2030 sieben bis zehn Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein würden, nun werde aber schon von 14 Millionen ausgegangen. Derzeit würden pro Monat in etwa 50.000 Elektro- und Hybridfahrzeuge verkauft. „Das ist eine qualitative Veränderung“, erklärte Altmaier.

Die Bundesregierung versteht und „Elektroautos“ üblicherweise reine Batterie-Autos und Wasserstoff-Stromer, außerdem Plug-in-Hybride mit extern aufladbarer Batterie, die längere Strecken rein elektrisch fahren können. Ein erster Meilenstein von einer Million solcher Elektroautos auf deutschen Straßen sollte ursprünglich 2020 erreicht werden, dies gelang aber nicht. Mit etwas Verspätung wurde das Ziel kürzlich aber realisiert.

Dass Elektroautos in Deutschland schneller als erwartet in den Massenmarkt vordringen, liegt maßgeblich an der hohen Förderung der alternativen Antriebsart. Bund und Industrie unterstützen den Kauf eines E-Autos über den „Umweltbonus“ aktuell mit bis zu 9000 Euro, zum Start der Initiative im Jahr 2016 gab es nur 4000 Euro. „Es wurden im ersten Halbjahr 2021 bereits mehr Prämien in Anspruch genommen als im ganzen letzten Jahr. Insgesamt 1,25 Milliarden Euro.“ Es werde in diesem Jahr eine Rekordförderung für Elektroautos geben, so Altmaier im Juli. Die geförderten Automobile seien ungefähr zur Hälfte rein elektrische Fahrzeuge und zur anderen Hälfte Plug-in-Hybride.

Neben der hohen Subvention sorgen immer mehr attraktive Modelle sowie die zunehmende Ladeinfrastruktur für das steigende Interesse an Elektromobilität. Die großen Autohersteller stellen ihr Angebot zunehmend auf Stromer um, Verbrenner gelten in der Branche als Auslaufmodell. So hat etwa Audi diese Woche bekräftigt, ab 2026 neue Modelle nur noch mit Elektroantrieb auf den Weltmarkt zu bringen. Bis 2033 lässt das Unternehmen die Produktion seiner Verbrenner nach und nach auslaufen. Auch andere Hersteller wie Volvo, General Motors, MINI oder Ford Europe haben konkrete Pläne, in den kommenden Jahren komplett auf Voll-Stromer umzusteigen.