BMW-Chef Zipse: „Wir sind in unserer Industrie Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit“

Mercedes-Benz hat im Rahmen der IAA Mobility in München gleich vier neue Elektroautos vorgestellt, ein weiteres präsentierte die Tochter Smart. BMW enthüllte trotz Heimspiel nur ein bisher nicht gezeigtes Modell, die Studie i Vision Circular hat laut den Bayern aber eine zentrale Bedeutung für die Zukunft des Unternehmens. Konzernchef Oliver Zipse sprach mit dem Handelsblatt darüber, welche Schwerpunkte er setzt.

„Wir haben ein klares Zukunftsbild, darin nimmt Elektromobilität eine zentrale Rolle ein“, sagte der Manager. Daneben gelte es, auf die sich verändernden Wünsche der Kunden, die Vorgaben der Politik, die Ausgestaltung der Infrastruktur und den technologischen Fortschritt zu reagieren. „Und wir sind überzeugt, für diese komplexe Welt das richtige Geschäftsmodell zu haben“, so Zipse. „Die Währung der Zukunft“ sei die Fähigkeit zur CO2-Reduzierung über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge. Direkt damit verbunden sei die Frage der Zirkularität – also, Produkte nach der Nutzung als Rohstoff für neue Produkte oder Materialien wiederzuverwenden. Wie das in Zukunft aussehen könnte, soll der i Vision Circular zeigen.

Immer mehr Autohersteller haben erklärt, vor allem auf Elektroautos zu setzen. Einige bereiten bereits das Auslaufen von Verbrennungsmotoren vor, darunter BMW-Konkurrent Mercedes. BMW setzt dagegen vorerst weiter auf Plattformen, die für mehrere Antriebsarten ausgelegt sind. Auch eine zur Mitte des Jahrzehnts geplante neue Architektur wird weiter Verbrennermotoren unterstützen. Zipse glaubt dennoch: „Wir sind in unserer Industrie Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit und im Kampf gegen den Klimawandel“. Er verwies auf den Anspruch des Konzerns von 40 Prozent CO2-Einsparung bis 2030 über alle Phasen des Automobillebens.

Zipse ist überzeugt, dass „eine durchgängige Nachhaltigkeit mit einer profitablen Wachstumsgeschichte“ die besten Chancen in der Autoindustrie der Zukunft bietet. Das funktioniere nicht mit einfachen Antworten, sondern schließe zum Beispiel alle Antriebe ein – also reine Elektroautos, Hybride und auch weiterentwickelte Verbrenner. Alle würden ihre Berechtigung haben, und das in unterschiedlichen Ländern und Segmenten. Das gelte auch für Wasserstoff-Brennstoffzelle-Systeme.

Der BMW-Boss versicherte, dass der Konzern mit der für 2025 angekündigten Architektur der „Neuen Klasse“ einen großen Sprung bei Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit machen werde. Die großen Kosten der Industrie steckten aber in den Komponenten und auch in der technischen Komplexität. Die müsse man in großen Stückzahlen möglichst über die Modellpalette verteilen, um die Skaleneffekte optimal zu nutzen. Zipse verwies auf die fünfte Generation der BMW-Batterien, die in allen Modellen, in den Hybriden und den Elektroautos, ausgerollt würden.

Auf den Erfolg von Elektroautobauer Tesla angesprochen sagte Zipse, dass der US-Hersteller in seinem Segment zwar einen hohen Marktanteil habe, für BMW jedoch der Weltmarkt der Maßstab sei. „Und in der Gesamtbetrachtung haben wir im ersten Halbjahr in absoluten Zahlen übrigens stärker zugelegt als Tesla“, unterstrich Zipse. Auch, dass Tesla in der Konnektivität besser sei, sieht Zipse anders. BMW liege bei Vergleichstest im Bereich Vernetzung mit seinen aktuellen Modellen regelmäßig auf Platz eins. Der Konzern habe mit 2,5 Millionen Autos die größte Flotte an updatefähigen Fahrzeugen in der Welt. In Sachen Konnektivität mache dem Premiumanbieter keiner etwas vor.

BMW an der Börse unterbewertet

Dass Tesla an der Börse viel höher bewertet wird als BMW und andere Traditionshersteller begründete Zipse mit einem aktuellen Überangebot an Finanzmitteln am Kapitalmarkt, das auch für spekulative Anlagemöglichkeiten genutzt werde. In den Augen der Ratingagenturen werde BMW sehr viel besser beurteilt als Tesla. „Wir sind schon der Auffassung, dass unser Aktienkurs angesichts unseres robusten Geschäftsmodells für die Zukunft unterbewertet ist. Auch weil wir eine Antwort auf die Fragen der Nachhaltigkeit haben“, erklärte der BMW-Chef.

Zipse räumte ein, dass Tesla „eine gute Batterietechnologie“ habe. BMW entwickelt eigene Akkutechnik, lässt seine Batteriezellen aber von Unternehmen aus Asien herstellen. Diese Strategie habe sich bestätigt, so Zipse. Denn wenn man selbst Akkus produziere, lege man sich auf eine Technologie fest. BMW habe aber seit dem Start des Kleinwagens i3 schon zwei neue Generationen in Serie gebracht. Jede neue Akku-Generation, die man entwickele, werde im Wettbewerb vergeben. Es gebe bei den Batteriezellen einen sehr robusten Lieferantenmarkt, BMW rechne daher auch nicht mit Engpässen. Zipse verriet, in diesem Jahr das Einkaufsvolumen von bislang 12 auf über 22 Milliarden Euro erhöht zu haben. Das gelte für Akkus für E-Modelle, deren Produktion bis 2024 beginnt.

Bei den Batteriezellen kaufe BMW nichts von der Stange, betonte Zipse. „Zellchemie und -format werden genau auf unsere Anforderungen ausgelegt, wir definieren die Ansprüche bei Leistung, Langlebigkeit, Kosten.“ Die Kriterien lege man in seinem Forschungszentrum fest und gebe sie dann an die Lieferanten weiter. Vereinfacht könne man das mit Getrieben vergleichen: „Auf dem Gebiet sind wir Benchmark – aber wir fertigen sie nicht selbst. Wir entwickeln sie gemeinsam mit Lieferanten, und dort werden sie genau nach unseren Anforderungen gefertigt.“

BMW arbeitet bereits an einer ganz neuen Batterie-Generation mit Festkörper-Technologie. Dazu hat sich der Konzern an dem US-Spezialisten Solid Power beteiligt. Die Festkörper-Technologie habe das Potenzial, „zum Gamechanger zu werden, denn sie kann überlegene Leistungen liefern“, sagte Zipse. Allerdings brauche die Entwicklung noch einige Zeit. BMW werde bis 2025 einen Demonstrator vorstellen, für die Industrialisierung müsse die Technologie aber noch weiterentwickelt und die Kosten gesenkt werden.