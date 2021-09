Ab 2023: VW wertet Plug-in-Hybride mit neuem Benziner, mehr Reichweite und Schnellladen auf

Der Volkswagen-Konzern will zum führenden Anbieter von E-Mobilität werden. Im Fokus stehen dabei Elektroautos, die Wolfsburger treiben aber auch weiter teilelektrische Fahrzeugtechnik voran. So arbeitet die Kernmarke VW an der Weiterentwicklung der Plug-in-Hybride in Baureihen wie Golf, Tiguan und Passat.

Die aktuellen Plug-in-Hybride von VW teilen sich Antriebstechnik. Den Golf bietet das Unternehmen mittlerweile sogar in zwei E-Versionen mit unterschiedlicher Leistung an. Rein elektrisch können damit bis zu 80 Kilometer nach der ausgelaufenen NEFZ-Norm zurückgelegt werden. Jetzt hat VW angekündigt, den Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang für Modelle auf dem Baukasten MQB zu überarbeiten. Der bisher angebotene 1,4-TSI-Benziner werde auslaufen und durch einen 1,5-TSI-Benziner ersetzt, berichtet unter anderem Auto Motor und Sport. Die Leistung bleibe mit 110 kW (150 PS) gleich.

In den kommenden Plug-in-Hybriden verzichte VW auf spritsparende Zylinderabschaltung. Statt ihr sorge der unveränderte Elektromotor für eine effizientere Fahrt, heißt es weiter. Wichtiger für die Kunden dürfte sein, dass VW die Batteriekapazität für den E-Antrieb der Plug-in-Hybriden erhöhen wird: Die Speicherkapazität von derzeit 13 kWh soll sich verdoppeln. Dementsprechend sollte sich auch die elektrische Reichweite der Fahrzeuge erhöhen, über 100 Kilometer nach der realitätsnäheren WLTP-Norm könnten möglich sein. Fortschritte bei der Akku-Technologie und in der Konfektionierung machen es möglich, dass die größere Batterie im gleichen Gehäuse wie bisher Platz finden wird.

Das Laden mit Wechselstrom zu Hause, am Arbeitsplatz oder an langsameren öffentlichen Ladesäulen soll bei den MQB-Modellen weiter mit maximal 3,6 kW gelingen. An Gleichstrom-Schnellladesäulen sollen die neuen Plug-in-Hybride zukünftig aber über einen – wohl aufpreispflichtigen – CCS-Anschluss Strom ziehen können. Ein Sprecher der Marke stellte Auto Motor und Sport einen Zeitraum von „30 Minuten Laden für 80 Kilometer Reichweite“ in Aussicht. Die ersten Modelle mit der neuen Plug-in-Hybrid-Technik sollen die ab 2023 erwarteten Nachfolger von VW Passat und Tiguan werden. Bei den zwei E-Varianten des Golf soll der verbesserte Elektro-Verbrenner-Antrieb ungefähr zum gleichen Zeitpunkt eingeführt werden.

Mit den geplanten Änderungen dürften VWs Plug-in-Hybride für den Massenmarkt auch in knapp zwei Jahren weiter über den deutschen „Umweltbonus“ gefördert werden. Im Rahmen der vom Bund und den Herstellern gemeinsam finanzierten Förderung gibt es für Teilzeit-Stromer bis zu 6750 Euro Zuschuss, zwei Drittel davon gewährt der Staat. Die Fördervorraussetzungen für Plug-in-Hybride bei der rein elektrischen Reichweite werden in den nächsten Jahren verschärft, was VW mit der Aktualisierung der Technik aber adressiert.