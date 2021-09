EnBW will sich die attraktivsten Schnelllade-Standorte sichern

Die EnBW bietet das eigenen Angaben nach größte Schnellladenetz für Elektroautos in Deutschland. Der Energiekonzern gibt regelmäßig die Eröffnung neuer Strom-Tankstellen bekannt, die er entweder komplett in Eigenregie oder mit Partnern an Handelsstandorten aufbaut. Noch ist damit kein Geld verdient, sagte Konzernchef Frank Mastiaux in einem Interview mit dem Handelsblatt. Er verriet der Wirtschaftszeitung, warum er das Ladenetz trotzdem vorantreibt.

Heute werde mit der Zahl der Fahrzeuge und der Ladevorgänge noch nicht das Volumen erreicht, um Schnellladesäulen wirtschaftlich zu betreiben. „Aber es geht jetzt ja auch eher darum, schnell zu sein, und die attraktivsten Standorte zu besetzen“, so Mastiaux. Die Frage der Wirtschaftlichkeit werde vom Standort der Ladesäule abhängen. Die EnBW investiere seit Jahren kräftig, weil das Unternehmen frühzeitig gute Standorte beispielsweise an Autobahnraststätten und an Großmärkten besetzen will. Ab Mitte der Dekade, wenn die Fahrzeugzahlen und die Ladevorgänge ein deutlich höheres Niveau erreicht haben, werde man damit auch Geld verdienen.

Mastiaux äußerte sich in dem Gespräch ansonsten vor allem zum Thema Erneuerbare Energien und Wasserstoff. Wenn Deutschland den nötigen Zubau von Windkraft sowie bei Solar schaffen wolle, müsse das Tempo mindestens verdreifacht werden, sagte er. In den vergangenen Jahren habe das Land deutlich hinter dem zurückgelegen, was eigentlich für die Klimaziele nötig gewesen wäre. Damit es jetzt schnell vorangeht, müssten die Genehmigungsverfahren effizienter werden, beim Ausbau der Windkraftanlagen auf dem Land mehr Flächen ausgewiesen und so die Rahmenbedingungen für die Planung und den Bau erneuerbarer Anlagen insgesamt wieder verlässlich werden.

Fokus auf Solar- & Windenergie

Die EnBW wolle das Portfolio an Erneuerbaren in den nächsten fünf Jahren noch einmal verdoppeln. „Wir sind neben Deutschland auch in Großbritannien, den USA und Taiwan unterwegs, sowie in der Türkei, Skandinavien und Frankreich“, erklärte der Konzernchef. Der Fokus liege sowohl auf Solar- wie auf Windenergie. Das Unternehmen mache das vom Markt, von der Wirtschaftlichkeit und dem, was finanziell sinnvoll sei, abhängig.

Mastiaux glaubt, dass Wasserstoff im Energiemarkt in einigen Jahren „eine fundamental wichtige Rolle“ spielen wird. Technisch sei es zwar nicht der ideale Energieträger, ohne Wasserstoff werde man das CO2-Problem aber nicht lösen können. Es werde allerdings mindestens noch eine Dekade dauern, bis Wasserstoff eine wichtige Rolle spielt. Das liege zum einen am Preisgefüge, weil „grüner“, also mit erneuerbaren Energien erzeugter Wasserstoff, wesentlich teurer als Wasserstoff aus anderen Quellen sei. Das müsse technologisch aufgeholt werden. Es gebe zudem noch keine ausreichende Infrastruktur und auch noch keinen Markt.

Die EnBW werde in den nächsten zehn Jahren das Gas-Engagement zum Wasserstoff-Engagement umbauen, kündigte Mastiaux an. Jedes Kohlekraftwerk, das der Konzern auf Gas umstellt, könne er später auf Wasserstoff umstellen. „Wir halten das für ein fundamental wichtiges Geschäftsfeld, aber eben nicht in den nächsten drei bis fünf Jahren“, so der EnBW-Chef. Mastiaux wird die Strategie nur noch bis Herbst 2022 umsetzen, dann läuft sein Vertrag aus. Er hat sich entschieden, nicht zu verlängern, da er nach knapp zehn Jahren etwas Neues machen will. Für die EnBW sieht er darin kein Problem: „Ich schaue schon mit einem gewissen Stolz darauf, wie das EnBW-Team Herausforderungen meistert.“ Das Unternehmen sei mittlerweile sehr veränderungsfähig, was ihm ein gutes Gefühl gebe.