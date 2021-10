Tesla bekräftigt Klage gegen Rivian wegen Personal und Batterie-Geheimnissen

Das US-Start-up Rivian übergibt nach über zehn Jahren Vorbereitungszeit demnächst seine ersten Elektroautos an Kunden. Mit dem R1T bietet die Marke als erste einen batteriebetriebenen Pickup in Serie an, die dafür und das SUV R1S entwickelte Technik sowie das Geschäftskonzept haben Rivian schon reichlich Kapital von Investoren gebracht. Getrübt wird der nahende Marktstart von Betrugsvorwürfen durch Wettbewerber Tesla.

Tesla beschuldigt Rivian, Mitarbeiter abzuwerben und „hochgradig geschützte“ Batterietechnologie zu stehlen. Der Elektroauto-Branchenprimus hatte diesbezüglich bereits vor über einem Jahr Klage eingereicht – das halte den Konkurrenten aber nicht davon ab, seine Mitarbeiter zu umwerben und sein geistiges Eigentum zu plündern, erklärte Tesla Anfang Oktober. Dazu gehöre auch ein Fall in diesem Sommer, bei dem Tesla-Abtrünnige „auf frischer Tat ertappt“ worden seien, als sie die Kerntechnologie für Batterien der nächsten Generation stahlen – „das wichtigste Element für jedes Elektrofahrzeug“, heißt es in einer Gerichtsakte vom September.

„Nachdem Rivian fast ein Dutzend Jahre lang kein einziges Nutzfahrzeug produziert hat, steht das Unternehmen nun offenbar unter dem Druck der Investoren und hat seine illegalen Bemühungen intensiviert“, so Tesla.

Rivian hat seit 2009 im Hintergrund an seiner E-Auto-Technologie gearbeitet. 2018 wurden mit dem R1T und dem R1S die ersten Modelle auf einer „Skateboard“-Plattform vorgestellt. Seit Kurzem läuft der R1T vom Band, der R1S soll demnächst folgen. Nach dem Start der Auslieferungen in diesem Jahr in den USA ist ab 2022 die Expansion nach Europa geplant. Die Mittel dafür hat sich das Start-up bisher von Investoren geholt, darunter der E-Commerce-Riese Amazon und Ford. Weiteres Kapital soll demnächst an der Börse eingesammelt werden.

Klage wird erweitert

Ein Richter des kalifornischen Bundesstaatsgerichts in San Jose hat Tesla letzte Woche erlaubt, seine neuen Vorwürfe zu dem anhängigen Verfahren hinzuzufügen, zusammen mit drei weiteren ehemaligen Mitarbeitern als Beklagte. Rivian hatte dagegen Einspruch erhoben und argumentiert, dass die Behauptungen nicht durch Fakten gestützt würden und dass die Ausweitung des Rechtsstreits dessen Beilegung verzögern würde. Bereits im März war ein erster Antrag von Rivian auf Abweisung der Ansprüche von Tesla abgewiesen worden.

Der zuständige Richter begründete seine jüngste Entscheidung damit, dass es effizient sei, den Fall zu diesem Zeitpunkt zu erweitern. Er stellte allerdings klar, dass er die Ansprüche von Tesla nicht absegne. „Hier behaupten die Beklagten, dass Tesla keine plausiblen Fakten vorgebracht hat, um seine Behauptung zu stützen, dass die Beklagten vertrauliche Batterieinformationen erworben haben“, schrieb er. „Diese Behauptung hat etwas für sich.“

Rivian kritisierte, dass Tesla seit der Einreichung der Klage im Juli 2020 nur schleppend vorangehe und weder ausreichend spezifiziert habe, welche Geschäftsgeheimnisse angeblich gestohlen worden seien, noch inwiefern sich die fraglichen Daten von bereits öffentlich bekannten unterschieden. „Für mehrere seiner Geschäftsgeheimnisse hat das Unternehmen so wenig Details zur Verfügung gestellt, dass Rivian nicht in der Lage ist, festzustellen, was Tesla als sein geistiges Eigentum beansprucht, geschweige denn, ob das, was es behauptet, geheim ist oder geheim sein könnte“, so Rivian in einer Mitteilung.

Rivian bezieht die Akkus in seinen Batteriepaketen zunächst wie die meisten Hersteller von anderen Unternehmen. Zusätzlich zu den derzeit vom südkoreanischen Zulieferer Samsung SDI kommenden Batteriezellen plant das Start-up künftig aber auch die Herstellung von eigenen Energiespeichern. Das geht aus dem kürzlich eingereichten Antrag für einen Börsengang in den USA hervor.