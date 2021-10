Elektroauto-Start-up Rivian macht für Markteintritt hohe Verluste

Der US-amerikanische Elektroautobauer Rivian will an die Börse, kürzlich wurden für die Listung erforderliche Dokumente veröffentlicht. Das Unternehmen gibt demnach viel Geld für den Start seiner ersten beiden Modelle und den Aufbau der Geschäftstätigkeit mit internationalen Ambitionen aus. Das Start-up konnte aber schon vor dem Börsengang in den letzten Jahren viel Geld von Investoren einsammeln – seit 2019 insgesamt 10,5 Milliarden Dollar.

Rivian verzeichnete laut den Unterlagen für den geplanten Börsengang im ersten Halbjahr 2021 einen Nettoverlust von 994 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 0 Dollar. Der Nettoverlust für das Gesamtjahr 2020 belief sich auf 1,02 Milliarden Dollar. Vor allem die Forschung und Entwicklung trieben die Kosten in die Höhe: 2020 gab Rivian dafür 766 Millionen Dollar, in der ersten Hälfte 2021 683 Millionen Dollar aus. Den Dokumenten zufolge beschäftigte das schon 2009 gegründete Unternehmen zum 30. Juni 6274 Mitarbeiter.

„Wir sind ein Unternehmen im Entwicklungsstadium und haben bisher noch keine wesentlichen Einnahmen erzielt“, schreibt Rivian in dem Antrag für den Börsengang. „Die Fahrzeugproduktion und -auslieferung begann im September 2021.“ Rivian gibt an, dass es in den USA und Kanada Vorbestellungen für mehr als 48.000 Einheiten des Pickups R1T und des SUV R1S gibt. Die Vorbesteller haben eine rückerstattbare Anzahlung von jeweils 1000 Dollar geleistet, was den bislang einzigen Umsatz darstellt.

Rivian rechnet bis Ende 2023 mit Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt etwa acht Milliarden Dollar, da es in die Infrastruktur investiert und diese ausbaut, einschließlich zusätzlicher Fertigungskapazitäten, Batteriezellenproduktion, Serviceleistungen, Ladenetzwerke, Einzelhandel und Softwareentwicklung. Für die anvisierte Expansion nach Europa und später auch Asien sind lokale Produktionseinrichtungen vorgesehen.

Das Start-up geht davon aus, dass seine Einnahmen zunächst hauptsächlich von Amazon kommen werden, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Der E-Commerce-Riese hat sich an mehreren Finanzierungsrunden von Rivian beteiligt und einen nach eigenen Vorgaben konzipierten Elektro-Transporter bestellt. Von dem 2020 vorgestellten Fahrzeug will Amazon bis 2030 100.000 Einheiten in seine Lieferflotte eingliedern. Laut den Unterlagen hat Amazon Exklusivrechte an dem elektrischen Lieferwagen für vier Jahre und ein Vorkaufsrecht für zwei Jahre danach. Rivian erwartet, seine Batterie-Lieferwagen erst ab dem nächsten Jahr auszuliefern.