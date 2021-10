VWs E-Auto-Carsharing We Share in Berlin jetzt auch mit ID.4 unterwegs

VWs vollelektrischer Carsharing-Dienst WeShare erneuert seine Berliner Flotte und nimmt das Batterie-SUV ID.4 zusätzlich in das Fahrzeugangebot auf. Zunächst sollen sukzessive rund 100 Modelle des Kompakt-SUV in der Hauptstadt hinzukommen. Zudem schreitet der Austausch der Berliner e-Golf-Flotte mit den neuen Modellen voran. Bis Ende Oktober will WeShare alle bisherigen 1500 e-Golf gegen neue ID.3 und ID.4 ausgetauscht haben.

„Nach zwei Jahren modernisieren wir unsere vollelektrische Carsharingflotte in Berlin. Mit dem ID.3 und dem ID.4 bieten wir nun zwei vollelektrische Modelle an, mit denen sich die Bandbreite der möglichen Anwendungsfälle von der Minute bis zu mehreren Tagen für unsere Kunden noch einmal erweitert“, sagt WeShare-Chef Philipp Reth.

Der Kompaktwagen VW ID.3 von WeShare verfügt über eine Batteriereichweite von bis zu 425 Kilometern – rund doppelt so viel wie der 2020 ausgelaufene e-Golf. Das SUV ID.4 ermöglicht noch einmal rund 100 Kilometer mehr Reichweite. „Damit können beide Modelle für mehr Fahrten genutzt werden, ohne zwischendurch laden zu müssen. Dies entlastet die Ladeinfrastruktur“, erklärt VW. Insbesondere der ID.4 biete sich für Tagesmieten und Langstreckenfahrten sowie für größere Transporte an.

In Hamburg hatte WeShare vor Kurzem die volle geplante Anzahl von 800 vollelektrischen Fahrzeugen erreicht. In der Hansestadt kommt derzeit ausschließlich der ID.3 zum Einsatz. Der Einsatz des ID.4 ist in Hamburg zunächst nicht geplant. WeShare war im Sommer 2019 in Berlin und im Februar 2021 in Hamburg gestartet. In Berlin umfasst das Geschäftsgebiet rund 160 Quadratkilometer, in Hamburg rund 100 Quadratkilometer. VW will mit dem Dienst in weitere Städte und ins europäische Ausland expandieren.