Elektrische Porsche 718er sollen Mittelmotor-Charakter bekommen

Die neue Generation von Porsches kleinen Sportwagen der Baureihe 718 kommt wohl als Elektroautos zu den Händlern. Der Cayman und Boxster werden laut einem Bericht auf einer maßgeschneiderten Plattform für Batterie-Sportwagen basieren, die den Mittelmotor-Charakter der aktuellen Verbrennungsfahrzeuge nachahmt. Die Technik könnte auch die Grundlage für zukünftige Modelle der Konzernschwestern Audi und Lamborghini bilden.

Mit einer neuartigen Batterieanordnung, dem sogenannten „E-Core“-Layout, sollen die neuen sportlichen E-Autos von Porsche eine möglichst niedrige Sitzposition und einen niedrigen Schwerpunkt bieten, schreibt Autocar. Porsche hat kürzlich mit dem Mission R die Studie eines batteriebetriebenen Rennwagens für den Kundensport vorgestellt. Laut Insidern gibt der Entwurf einen Ausblick auf das Design der nächsten Versionen von Cayman und Boxster.

Der Mission R ist so konzipiert, dass er das Design eines Sportwagens mit Mittelmotor nachempfindet, indem er das schwere Batteriepaket hinter dem Fahrer, aber vor der Hinterachse platziert, wo normalerweise der Motor sitzt. Technikchef Michael Steiner, sagte Autocar, dass Porsche mit diesem Layout das Elektroauto so niedrig wie möglich bauen wollte, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Mit einer aktuell bei E-Autos wie der Sportlimousine Porsche Taycan üblichen „Skateboard“-Bauweise mit den Akkus im Fahrzeugboden wäre dies nicht möglich gewesen.

„Bei einem typischen zweitürigen Sportwagen ist das Auto sehr niedrig, denn um den Luftwiderstand zu verringern, soll die Silhouette so niedrig und flach wie möglich sein“, erklärte Steiner. „Um das zu erreichen, sollte der Fahrer so tief wie möglich sitzen, und dann ist unter dem Fahrersitz kein Platz mehr für eine Batterie.“ Aus demselben Grund hätten viele Supersportwagen heute ein Mittelmotor-Konzept mit dem Motor hinter dem Fahrer. Bei der heutigen Batterie-Technologie seien die Akkupakete der größte und schwerste Teil des Autos, das könnte für das nächste Jahrzehnt weiter der Fall sein, so Porsches Technikchef. „Also haben wir ein Design entwickelt, das wir E-Core-Batterie nennen. Was das Packaging und den Schwerpunkt betrifft, ist es mehr oder weniger eine Kopie eines Mittelmotordesigns.“

Porsche setzt auf reine E-Plattformen

Steiner fügte hinzu, dass das Design auch die Gewichtsverteilung und die Balance fördere, insbesondere mit den zwei Elektromotoren des Mission-R-Konzepts – einer an jeder Achse -, die auf Heckantrieb ausgerichtet sind. Während der Mission R eine angepasste Version der Cayman-Plattform nutzt, schloss Steiner eine solche Architektur für Serienmodelle aus. Porsche habe entschieden, keine klassischen Verbrenner sowie teil- und vollelektrische Versionen ermöglichende Plattformen zu realisieren, da dies immer ein Kompromiss in Bezug auf Gewicht, Packaging und andere Bereiche ergebe. „Also selbst bei Fahrzeugen mit Mittelmotor sehen wir immer noch einen guten Grund, eine vollelektrische Plattform zu entwickeln. Das könnte sich ändern, aber nicht in den nächsten paar Jahren“, sagte Steiner.

Porsche arbeite an einem Batterie-„Mittelmotor“-Design, bevor die Ingenieure versuchen, ein heckgetriebenes Auto wie den 911 zu imitieren, so Steiner. Das Unternehmen wolle bei der aktuellen Elektroauto-Technologie die Batterien aus Sicherheitsgründen innerhalb der zentralen Crashstruktur des Fahrzeugs halten. Der Manager deutete an, dass ein solches Layout in Zukunft auch für leistungsstärkere Autos verwendet werden könnte, etwa von den Schwestermarken Lamborghini und Audi. Und ein Konzept wie den Mission R könne man mit dieser Bauweise „in Richtung“ eines Supersportwagens entwickeln.

Auf die Frage von Autocar, ob die Porsche-Kunden ein Elektro-Modell mit ähnlichen Fahrleistungen wie der 718 Cayman akzeptieren würden, meinte Steiner: „Ich würde sagen, ja, aber das Gewicht muss reduziert werden. Wenn man einen echten Sportwagen auf der Rennstrecke fährt und fordert, spürt man das Gewicht immer noch. Auf der Autobahn merkt man es vielleicht nicht, aber ein echter Sportwagen muss auf der Rennstrecke funktionieren.“ Porsche dürfte als Alternative zu den neuen Batterie-Generationen von Cayman und Boxster zunächst wie beim Kompakt-SUV Macan die aktuellen Verbrenner-Modelle noch einige Jahre parallel weiter anbieten.

Abzuwarten bleibt, wie sich die für die elektrischen 718er geplante Basis in die Plattform-Strategie von Volkswagen einreiht. Der Konzern entwickelt derzeit den Baukasten SSP (Scalable Systems Platform), der als „Super-Plattform“ für ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommende Elektroautos dienen soll. In die SSP werden Technologien der ab 2022 eingesetzten Skateboard-Architektur PPE (Premium Platform Electric) einfließen, die Porsche zusammen mit Audi vorantreibt. Volkswagen forciert zudem eine neue Einheitszelle für Elektroauto-Batterien, Porsche setzt jedoch auch auf eigene Akkus für Hochleistungs-Stromer.