Polestar will Elektroautos künftig auch in Europa bauen

Polestar, die E-Auto-Schwestermarke von Volvo, will ihre in China produzierten Elektroautos nicht mehr per Containerschiff nach Europa transportieren. „In einem ersten Schritt werden wir die Autos zukünftig auch per Schiene nach Deutschland bringen“, kündigte Firmenchef Thomas Ingenlath im Gespräch mit Auto Motor und Sport an. Zudem plant das Unternehmen, künftig nicht nur in den USA, sondern auch in einem Volvo-Werk in Europa zu produzieren.

„Unsere Idee ist ja nicht, ein Produkt ‚made in China‘ zu fertigen. Wenn unser Absatzvolumen weiter so wächst, dann bin ich zuversichtlich, dass wir unseren Produktionsverbund nutzen können und künftig auch in einem der Volvo-Werke in Europa fertigen können“, so Ingenlath. „Den Polestar 3 bauen wir ja künftig auch in South Carolina, also außerhalb von China.“ Bis 2026 werde die Modellpalette der Marke vier bis fünf Produkte umfassen. Ingenlath sieht Polestar in fünf Jahren als Porsche-Konkurrenten. „Wir konkurrieren mit Porsche um den besten elektrisch betriebenen Premium-Sportwagen.“

„Elektroautos sind nicht per se umweltfreundlich“, räumte Ingenlath beim „Auto Motor und Sport Kongress 2021“ in Stuttgart ein. „Aber Elektroautos ebnen den Weg zu einem sauberen Planeten.“ Die Autoindustrie müsse sich sehr anstrengen, um das Null-Emissionsziel zu erreichen. „Wir können uns auf dem Weg zu einem sauberen Planeten nicht mit Worthülsen zufriedengeben.“

Bei Elektroautos sorgten die Batterieherstellung sowie wie bei konventionellen Fahrzeugen Stahl und Aluminium für einen hohen CO2-Abdruck. Die Autoindustrie müsse die Frage beantworten, wie man ein Auto bauen kann, das die Fabrik ohne CO2-Ausstoß verlässt. Das sei heute nicht realisierbar, die Industrie müsse das aber anstreben. Der Schlüssel hin zu einem klimaneutralen Auto sei der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Autoindustrie müsse ihren Beitrag leisten, die Gesellschaft davon zu überzeugen. Zudem forderte Ingenlath einen Standard, um die CO2-Last von Elektroautos vergleichbar zu machen.

Polstar hat aktuell aktuell das 2021 auslaufende Hybrid-Coupé Polestar 1 und die batteriebetriebene Mittelklasse-Limousine Polestar 2 im Angebot. Alle neuen Baureihen werden Elektroautos, geplant sind zwei SUV sowie eine Sportlimousine.

In Deutschland gelingt es Polestar, vorrangig bisherige Kunden von Audi, BMW und Mercedes für sich zu gewinnen. „Über 50 Prozent unserer Kunden kommen von diesen drei Marken“, so Deutschland-Geschäftsführer Alexander Lutz. „Der Anteil von Kunden, die von Volvo kommen, fällt eher gering aus.“