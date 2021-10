TU Dresden forscht mit Porsche an besserer Ladetechnik

Die meisten Autohersteller beziehen die Akkus im Kern ihrer Elektroauto-Batteriepakete von den hier führenden Zulieferern aus Asien. Die Batteriezellen aus China, Japan und Südkorea gelten als leistungsstark und vergleichsweise kostengünstig, sind laut einem deutschen Forscher aber nicht optimal für die hiesigen Gegebenheiten ausgelegt. Bernard Bäker, Leiter der Professur für Fahrzeugmechatronik an der Technischen Universität Dresden, will das zusammen mit Porsche ändern.

„In den Batterien und deren Management steckt noch viel Potenzial“, ist sich der Professor sicher. Bei Batteriezellen sei bisher das Maximum auch deswegen noch nicht erreicht, weil die meisten dieser Speicher aus asiatischer Fertigung kommen. „Dort aber werden die meisten Fahrzeuge eher auf der täglichen Pendelei im städtischen Kriechverkehr eingesetzt – und nie bei Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten über längere Strecken“, so Bäker. Dementsprechend seien die Akkus auf die Fahrgewohnheiten vieler deutscher Kunden nicht ausgerichtet: Sie würden zu schnell zu heiß, Energie gehe verloren oder die Batterien alterten zu schnell.

Die Lösung sollen bessere Zellen und cleveres Lademanagement sein. Allein durch Fortschritte bei der Rechenleistung der Computerchips für die Steuergeräte von wenigen Prozent ließen sich so laut Experten aus der gleichen Batterie 100 Kilometer mehr Reichweite holen. In Dresden konzentrieren sich die Forscher auf die Chemie von Lithium-Ionen-Zellen. Dazu simulieren sie an Prüfständen die Belastungen der Energiespeicher in den unterschiedlichsten Situationen. Von minus 20 bis plus 40 Grad sind so Ladeszenarien für Jahre der Nutzung darstellbar. „Oft sind schon bessere Leistungen möglich, wenn die Zellen in den Akku-Packs anders angeordnet werden oder die Kühlung verbessert wird“, erläutert Bäker.

Die Wissenschaftler des Instituts für Automobiltechnik Dresden (IAD) werden im Rahmen einer Forschungskooperation von Porsche unterstützt. Die Schwaben stellen den Forschenden der Fahrzeugmechatronik ein Exemplar ihrer Elektro-Sportlimousine Taycan inklusive Schnellladesystem zur Verfügung. Die Professur für Kraftfahrzeugtechnik erhält ein entsprechendes Cockpit für einen neuen Fahrsimulator.

Bei der Unterzeichnung der Forschungskooperation nannten die Partner erste Forschungsschwerpunkte und -vorhaben rund um das Kernthema „Hochvernetzte Elektromobilität der Zukunft“. Neben dem Aufbau eines Versuchsfeldes zum Schnellladen am IAD beschäftigen sich Bäker und sein Team mit dem Entwurf energieeffizienter Ladestrategien sowie mit der Überwachung, Diagnose und Aktualisierung von Fahrzeugen. Der an das IAD übergebene Versuchswagen wird real in Dresden sowie virtuell in Simulationen Testfahrten absolvieren.