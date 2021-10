VW-Konzern verdoppelt Auslieferungen reiner E-Fahrzeuge im dritten Quartal

Der Volkswagen-Konzern übergab im dritten Quartal 122.100 rein batteriebetriebene Fahrzeuge an Kunden – eine Steigerung von 109 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Insbesondere in China beschleunigte sich der Markthochlauf in Q3 deutlich auf 28.900 Voll-Stromer, nach 18.300 im ersten Halbjahr.

Der Anteil der Batterie-Fahrzeuge an den globalen Auslieferungen stieg im Volkswagen-Konzern in Q3 auf mehr als 6 Prozent. Insgesamt wurden bis Ende September weltweit 293.100 reine Stromer ausgeliefert – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (+138 %). Auch Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb waren weiter stark nachgefragt: In den ersten neun Monaten wurden insgesamt 246.000 entsprechende Fahrzeuge ausgeliefert, das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (+133 %).

Bei den Auslieferungen von Batterie-Fahrzeugen nach Regionen lag Europa nach neun Monaten mit 209.800 Fahrzeugen (Anteil: 72 %) weiter an der Spitze. Der Konzern war hier mit einem Marktanteil von rund 26 Prozent Marktführer. In den USA lieferte Europas größter Autohersteller 27.300 Batterie-Fahrzeuge aus, was einem Anteil von 9 Prozent der weltweiten Auslieferungen solcher Modelle entsprach. Damit erzielte der Konzern dort im Segment der vollelektrischen Fahrzeuge einen Marktanteil von rund 8 Prozent und liegt auf Platz zwei.

In China wurden bis Ende September 47.200 Batterie-Fahrzeuge ausgeliefert – 16 Prozent der weltweiten Auslieferungen dieser Antriebsart des Konzerns. Im dritten Quartal lag der China-Anteil bei 24 Prozent. Christian Dahlheim, Leiter des Konzenrvertriebs: „Wir haben im dritten Quartal in China wie geplant den BEV-Markthochlauf (BEV = Battery Electric Vehicle/Batterie-Elektrofahrzeug) deutlich beschleunigt und liegen dort im Plan für unser Jahresziel von 80.000 bis 100.000 Fahrzeugen der ID. Modellfamilie.“

Die Kernmarke Volkswagen übergab bis Ende September 167.800 Batterie-Fahrzeuge an Kunden (Anteil: 57 %). Danach folgten die Marken Audi mit 52.800 (Anteil: 18 %), Škoda mit 32.100 (Anteil 11 %), Porsche mit 28.600 (Anteil: 10 %) und Seat mit 8800 Fahrzeugen (Anteil: 3 %).

Die Top 5 der Batterie-Modelle des Volkswagen-Konzerns nach neun Monaten lautete: