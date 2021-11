BMW-Chef: Ladeinfrastruktur steht schnellem Verbrenner-Ende entgegen

Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow 2021 hat unter anderem Mercedes-Benz ein Grundsatzpapier mitunterschrieben, um sich zu einem schnelleren Übergang auf lokal emissionsfreie Pkw und Transporter zu bekennen. Volkswagen und dessen Tochter Audi konnten sich nicht dazu durchringen, auch der weitere zentrale deutsche Premium-Konkurrent BMW hielt seine Unterschrift zurück. Konzernchef Oliver Zipse hält das in dem Papier anvisierte Ende von Verbrennern zwischen 2035 und 2040 nicht für zielführend. Er will es auch so mit aufstrebenden Wettbewerbern wie insbesondere Tesla aufnehmen.

Dass sich einige Staaten, Städte, Autohersteller und weitere Firmen sowie Investoren in Glasgow für ein Verbrenner-Aus im nächsten Jahrzehnt ausgesprochen haben, hält Zipse für „klimaschädlich“. Das sagte er laut dem Portal Next Mobility beim „Handelsblatt Auto-Gipfel“. Es sei nicht sichtbar, dass in Ländern der Welt – auch in Deutschland – die Ladeinfrastruktur in einem Zustand ist, wo das zur Klimaneutralität führen kann. Der BMW-Chef hat bereits des Öfteren darauf hingewiesen, dass es noch zu wenig Strom-Tankstellen für den breiten Durchbruch der E-Mobilität gebe.

Die Autofahrer müssten nachhaltig Strom tanken können, damit es der Umwelt hilft. Außerdem würden Menschen dann weiter ältere Modelle mit schlechterer Verbrenner-Technik fahren, erklärte Zipse. Aktuell wachse das Angebot an E-Fahrzeugen fünfmal so schnell wie die Ladeinfrastruktur, er sehe deshalb kein Ende von Verbrenner-Fahrzeugen bis zum Jahr 2035. Diese Zeitmarke strebt die Bundesregierung an, wie ein Sprecher es Umweltministeriums der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte. Nur noch Null-Emissions-Fahrzeuge sollen dann zugelassen werden können. Allerdings sah die Bundesregierung davon ab, in Glasgow das Papier zum Verbrenner-Ende zu unterschreiben. Das wird damit begründet, dass die Frage um den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen für die Verbrenner-Bestandsflotte – sogenannte E-Fuels – nicht geklärt sei.

BMW setzt anders als seine wichtigsten Wettbewerber Audi und Mercedes auf mehrere Antriebsarten. Auch die nächste, zur Mitte des Jahrzehnts startende Fahrzeugplattform des bayerischen Herstellers wird Verbrennertechnik unterstützen. Audi und Mercedes treiben dagegen reine Stromer-Architekturen voran. Das gilt auch für diverse andere große Hersteller, darunter weitere Volkswagen-Marken, Ford, General Motors, Stellantis (u. a. Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot, Opel) oder Volvo.

„Wir entwickeln fünf Technologien weiter: Diesel und Otto, Plug-in-Hybride, rein elektrisch und perspektivisch zum Ende des Jahrzehnts Wasserstoff“, sagte Zispe. BMW könne sich das leisten. „Das hängt von unseren Architekturen und Werken ab. Deshalb trauen wir uns die Komplexität zu.“ Damit sieht er sich auch gegenüber Tesla gut aufgestellt, das Volkswagen-Chef Herbert Diess für den Maßstab im Zukunftsmarkt elektrisch-digitaler Autos hält. Tesla sei ein ernst zu nehmender Wettbewerber, meinte Zipse, fügte aber hinzu: „Was uns von Tesla unterscheidet, ist unser Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit.“ Der US-Elektroautobauer wachse vor allem über Preisreduzierungen, das sei „kein nachhaltiges Geschäftsmodell“.