Volkswagen arbeitet an schneller kabelloser Ladetechnik

Kabelloses Laden gilt vor allem im Premium-Bereich als attraktiv, um den Kunden das „Tanken“ ihres Elektroautos so bequem wie möglich zu machen. Entsprechende Systeme sind bisher aber technisch noch nicht serienreif oder enttäuschen bei der Leistung im Alltag. Zusammen mit Forschern in den USA nimmt sich nun Volkswagen der Herausforderung an, die Technik praxistauglich zu machen.

Der „Innovation Hub Knoxville“ von Volkswagen USA hat eine Forschungszusammenarbeit mit dem Wissenschafts- und Energielabor des US-Energieministeriums Oak Ridge National Laboratory (ORNL) und der University of Tennessee, Knoxville erweitert. Die Kooperation zielt darauf ab, zu erforschen, wie Durchbrüche in der Materialwissenschaft und Recyclingkonzepte integriert werden können, um Elektromobilität und nachhaltigen Transport zu forcieren. Im Rahmen des ersten Projekts werden neue kabellose Hochleistungs-Ladekonzepte des ORNL mit dem Elektroauto Taycan der Volkswagen-Tochter Porsche getestet.

Die Teams haben bereits mit der Erprobung neuer kabelloser Ladekonzepte für Elektrofahrzeuge begonnen. „Ihr Ziel ist die Entwicklung eines kabellosen Ladegeräts mit höherer Leistung durch bahnbrechende Designs, die elektromagnetische Wellen bündeln, um Interferenzen zu beseitigen und so die Effizienz zu erhöhen“, heißt es in einer Mitteilung. In den ersten Versuchen habe ein Prototyp einen hohen Wirkungsgrad gezeigt, bei dem bis zu 98 Prozent der verwendeten Energie die Fahrzeugbatterie erreichte. Der hohe Verlust von Energie beim kabellosen Laden zwischen Sender und Empfänger ist bisher ein zentraler Nachteil entsprechender Lösungen.

„Unser einzigartiges mehrphasiges elektromagnetisches Spulendesign und die Leistungselektronik ermöglichen eine hohe Leistungsübertragung in einem kompakten System, das das Potenzial hat, die Reichweitenangst von Elektrofahrzeugen zu lindern und die Dekarbonisierung des US-Verkehrssektors zu beschleunigen“, so Xin Sun vom ORNL.

300 kW Ladeleistung als Ziel

Die Ladeleistung konnten die Projektteams laut Volkswagen bereits von 6,6 kW auf 120 kW aufstocken. Später sollen 300 kW erreicht werden, um den Taycan in etwa 10 Minuten zu 80 Prozent aufzuladen. Bisher schaffen das nur Systeme mit fester Kabelverbindung zum Elektroauto. Das Forschungsprojekt in den USA ziele darauf ab, neue Erkenntnisse über die technologischen und physikalischen Hürden des kabellosen Ladens mit hoher Leistung für Automobile zu gewinnen, so Volkswagen. Wann und in welcher Form die in Entwicklung befindliche schnelle kabellose Ladetechnik in Serie angeboten werden könnte, konkretisierte das Unternehmen nicht.

Auch andere Autohersteller arbeiten an kabellosen Ladesystemen. BMW etwa wollte schon länger eine solche Lösung für das komfortable Auffrischen des Speichers für den E-Antrieb des teilelektrischen 5er etablieren, das gelang bisher aber nicht. Der erste reine Stromer, für den es kabellose Ladetechnik als offizielles Zubehörangebot geben könnte, könnte der neue Batterie-Crossover GV60 der Hyundai-Edelmarke Genesis sein. Zunächst ist das jedoch nur 2022 im Rahmen eines Pilotprojektes in Südkorea vorgesehen.