Shell und NIO kooperieren bei Ladeinfrastruktur und bauen Batteriewechselstationen auf

Shell erweitert sein Engagement bei Elektroauto-Ladeinfrastruktur um einen weiteren Partner und eine neue Technologie. Der Mineralölkonzern und das chinesische Stromer-Start-up NIO teilten Ende November mit, gemeinsam Lade- und Batteriewechselstationen aufzubauen. Das ist sowohl im Heimatmarkt von NIO als auch in Europa geplant. Darüber hinaus stehen NIO-Kunden Shells wachsendes öffentliches Ladenetz in Europa sowie Ladelösungen für zu Hause und den Arbeitsplatz zur Verfügung.

Gemäß der Vereinbarung werden NIO und Shell gemeinsam Batterielade- und -wechselstationen errichten und betreiben. Die Unternehmen planen, bis 2025 100 Batteriewechselstationen in China zu installieren und ab 2022 mit dem Bau und Betrieb von Pilotstationen in Europa zu beginnen. NIO und Shell möchten weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Batteriepaket- und Flottenmanagement, Mitgliedschaftssystemen, Ladedienstleistungen für zu Hause, Entwicklung neuer Batterielade- und Wechseltechnologien und Bau von Ladeeinrichtungen in China prüfen, heißt es in einer Mitteilung.

Shell investiert seit einiger Zeit verstärkt in E-Mobilitäts-Dienste. Im Bereich Ladeinfrastruktur setzt der Konzern auf eigene Angebote, die durch die Übernahme anderer Firmen forciert werden. Bis zum Jahresende soll das Ladenetz-Startup Ubitricity in den Konzern integriert werden. Bereits 2017 war der niederländische Ladesäulen-Anbieter New Motion übernommen worden. Anfang dieses Jahres hatte Shell erklärt, die Zahl der öffentlichen Ladestationen in den nächsten Jahren massiv zu steigern.

„Die Dekarbonisierung ist eine globale Herausforderung, die weitreichende, vielschichtige globale Lösungen erfordert. Das ist das Spannendste an unserer neuen Partnerschaft mit NIO – die Breite der Zusammenarbeit und der Wert, den wir unseren E-Auto-Kunden sowohl in Europa als auch in China gemeinsam bieten können“, so Shell. Und weiter: „Gemeinsam werden wir daran arbeiten, jeden Aspekt des Elektroauto-Erlebnisses zu verbessern. Das bedeutet, dass wir Shell Recharge-Hochgeschwindigkeitsladungen an NIO-Standorten anbieten und den Batterietausch an bequemen Shell-Standorten verfügbar machen werden, während wir NIO-Kunden unsere besten Ladelösungen für zu Hause und für Unternehmen anbieten.“

NIO ist in China bereits erfolgreich und will nun auch Europa erobern. Dazu sammelt das Start-up derzeit Erfahrungen im europäischen Elektroauto-Mekka Norwegen. Im nächsten Jahr soll in weitere Länder in der Region expandiert werden, darunter Deutschland. NIO setzt wie andere Elektroautobauer auf moderne Batterie-Modelle mit hoher Leistung, großer Reichweite und umfangreicher Digitalisierung. Die Marke stellt darüber hinaus auch den engen Kontakt mit seinen Kunden und zusätzliche Dienstleistungen in den Fokus. Zu letzteren gehören neben Batteriewechselstationen hierzulande bisher ebenfalls unübliche mobile Ladeservices.

„Die Zusammenarbeit zeigt die Entschlossenheit von Shell, die Energiewende zu beschleunigen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung weltweit zu leisten“, sagte NIO-Gründer und -Chef William Li zu der Kooperation mit dem Ölkonzern. „Wir glauben, dass die Zusammenarbeit zwischen NIO und Shell den Nutzern von Elektrofahrzeugen weltweit bessere Dienstleistungen und Erfahrungen bringen wird.“