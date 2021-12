Netze BW: Intelligentes Lademanagement macht ländliche Regionen fit für E-Mobilität

Der Verteilnetzbetreiber Netze BW untersucht in Feldtests, welche Auswirkungen das Laden von Elektroautos auf die Stromnetze hat. Dabei stand im NETZlabor E-Mobility-Allee zunächst das städtische Umfeld mit seinem engmaschigen Stromnetz im Fokus, danach im Rahmen des NETZlabors E-Mobility-Carré die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses mit zahlreichen Ladestationen.

Nun hat die Netze BW ihren dritten Feldtest abgeschlossen. Im NETZlabor E-Mobility-Chaussee in Kusterdingen bei Tübingen untersuchte die EnBW-Tochter 18 Monate lang, welche Auswirkungen die E-Mobilität speziell im ländlichen Raum auf das Stromnetz hat und wie eine intelligente Steuerung das Netz entlasten kann, ohne die E-Auto-Fahrer in ihrem Ladeverhalten einzuschränken.

Rund 60 Prozent der Stromnetze in Baden-Württemberg versorgen den ländlichen Raum. In diesen Gebieten stellt die Elektromobilität eine besondere Herausforderung für das Stromnetz dar. Denn je länger ein Stromkabel ist, umso stärker schwankt das Spannungsniveau. Mit ihrem typisch ländlichen Niederspannungsnetz mit 850 Meter langem Stromkreis war die Römerstraße in Kusterdingen deshalb laut Netze BW der perfekte Ort für den Feldtest. Im Januar 2020 tauschten dort sieben Testkunden ihre Verbrenner-Autos für 18 Monate gegen ein E-Fahrzeug der Netze BW ein: einen Renault ZOE mit einer Ladeleistung von 22 kW oder einen Nissan LEAF mit geringerer einphasiger Ladeleistung von 4,6 kW. Ein weiteres E-Fahrzeug war in der Straße bereits vorhanden und konnte in den Feldtest mit aufgenommen werden.

In der Straße in Kusterdingen gibt es 60 Wohneinheiten mit 42 Hausanschlüssen, 13 Wärmestromanlagen und drei Photovoltaikanlagen. Im Rahmen des Feldtests kamen acht Wallboxen hinzu, an denen mit bis zu 22 kW geladen werden kann. Wie bei den vorhergegangenen NETZlaboren wurde auch bei der E-Mobility-Chaussee das Verhalten der Kunden und dessen Auswirkungen auf das Stromnetz betrachtet: Wie oft und wie lange sie mit den E-Autos unterwegs waren, wie häufig sie gleichzeitig ihre Fahrzeuge zum Laden anschlossen und wie viele E-Fahrzeuge gleichzeitig geladen wurden.

Aus technischer Sicht nahm das Netze-BW-Team drei Lösungsansätze unter die Lupe: Den Einsatz eines präventiven Lademanagements, eines Batteriespeichers sowie eines sogenannten Strangreglers, der punktuell die Spannung im Stromnetz anheben kann. Das Fazit: Der Feldtest habe gezeigt, dass grundsätzlich alle drei technischen Lösungen bei der Integration von E-Fahrzeugen unterstützen können. Die größte Flexibilität biete das intelligente Lademanagement. Es reduziere direkt die Last, was besonders in Zeiten hohen Stromverbrauchs wichtig sei – zum Beispiel am Abend oder im Winter, wenn die Wärmepumpe läuft.

Wie bei E-Mobility-Allee und E-Mobility Carré sei die Wahrnehmung der Teilnehmer des jüngsten Feldtest „durchweg positiv“, berichtete Netze BW. Nur die Hälfte von ihnen habe bemerkt, dass die Ladeleistung teilweise reduziert wurde. Keiner habe sich im Ladekomfort und Mobilitätsverhalten eingeschränkt gefühlt. „Wir machen unser Stromnetz fit für die Zukunft der Elektromobilität“, so Patrick Vasile, NETZlabor-Leiter E-Mobility-Chaussee. „Da der Netzausbau eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, brauchen wir zumindest übergangsweise auch wirksame technische Lösungen, um dem derzeitigen Hochlauf der E-Mobilität optimal begegnen zu können. Ein dynamisches Lademanagement bietet hierfür das größte Potential.“