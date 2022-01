Porsche verabschiedet sich aus VWs Elektroauto-Projekt „Artemis“

Der Volkswagen-Konzern arbeitet im bei Audi initiierten Projekt „Artemis“ an neuester Technologie für Elektroautos und deren Produktion. Auch Porsche sollte eng in das Projekt einbezogen werden, zieht sich daraus laut einem Bericht aber nun zurück. Dafür zahlt der Sportwagenbauer offenbar viel Geld.

Aus Artemis sollten 2025 drei elektrische Zukunftsmodelle hervorgehen, die bei VW Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover produziert werden. Dort sollten neben Schwestermodellen von Audi und Bentley der Automobilwoche zufolge 25.000 Porsche pro Jahr vom Band laufen. Die Verträge seien bereits unterschrieben worden, Porsche habe sich aber Ende 2021 umentschieden und kaufe sich aus dem Konzernprojekt frei. Dafür soll ein kleiner dreistelliger Millionenbetrag an VWN Hannover als Ausgleichsbetrag fließen.

Die Überweisung aus Zuffenhausen soll es VWN in Hannover ermöglichen, die durch die Absage von Porsche entstehende Lücke mit eigenen Modellen zu schließen. Fest eingeplant sind eine Camper-Version des in diesem Jahr startenden Elektro-Kleinbusses ID.Buzz, die ID.California heißen soll, und eine zusätzliche Plug-in-Hybrid-Variante des T7 Multivan mit mehr Reichweite. Auch ein T7 California sei in Planung, berichtet die Automobilwoche. Zudem solle das Werk in Hannover ab 2026 bei Bedarf als Überlaufproduktion Karosserien an Audi in Brüssel liefern.

Ein zentraler Grund für den weiteren Alleingang von Porsche soll sein, dass im Fokus des Artemis-Projekts auch Technik für umfassende Automatisierung steht. Dafür habe der Sportwagenbauer keinen Bedarf, da typische Selbstfahrer-Autos angeboten werden. Ohne die gemeinsame Plattform mit Audi ergebe die Produktion in Hannover keinen Sinn mehr, da die Fertigung auf einer Linie dann nicht mehr möglich sei, heißt es. Ohnehin sei Porsche nicht begeistert darüber gewesen, eines seiner Modelle in VWs Nutzfahrzeug-Werk in Hannover bauen zu lassen.

Das neue Porsche-Elektroauto soll nun im Werk Leipzig der Marke entstehen. Nach Informationen der Automobilwoche wird die intern K1 genannte Baureihe 2026 in Sachsen anlaufen, ein Jahr später als in Hannover geplant. Als Basis diene nicht die im Rahmen von Artemis vorangetriebene neue konzernweite „Super-Plattform“ Scalable Systems Platform (SSP), sondern die Plattform des für 2024 oder 2025 geplanten Elektro-Panamera. Dabei handelt es sich um die gemeinsam von Audi und Porsche entwickelte Premium Platform Electric (PPE) für besonders hochwertige und leistungsstarke Stromer.