Volkswagen und Bosch wollen Akku-Fabriken ausrüsten

Der Volkswagen-Konzern und Zulieferer-Riese Bosch prüfen einen gemeinsamen europäischen Anbieter zur Ausrüstung von Batteriezellfabriken. Die Unternehmen planen, integrierte Batterieproduktionssysteme zu liefern sowie Batteriezellen- und Systemhersteller bei Hochlauf und Wartung vor Ort zu unterstützen.

„Die Unternehmen streben die Kosten- und Technologieführerschaft bei der Industrialisierung von Batterietechnologie und der Serienproduktion nachhaltiger, hochmoderner Batterien an“, heißt es in einer Mitteilung. Der geplante „local for local“-Produktionsansatz sei dabei ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine CO2-neutrale Mobilität. Der Volkswagen-Konzern hatte im letzten Jahr den Aufbau eigener Kapazitäten für die Akkufertigung bekannt gegeben. Allein in Europa plant das Unternehmen bis 2030 den Bau von sechs Gigafabriken.

Volkswagen und Bosch gründen zunächst ein Projekthaus, um Industrialisierungslösungen zur Batterieproduktion in Europa auszuloten. Dazu wurde im neuen Jahr eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel sei es, so die Unternehmen, das gesamte Spektrum an Prozessen und Komponenten zu liefern, die für die Herstellung von Batteriezellen und -systemen im großen Maßstab erforderlich sind. Die branchenweite Nachfrage sei enorm: Allein in Europa planten verschiedene Unternehmen bis 2030 Batteriezellfabriken mit einer jährlichen Gesamtkapazität von rund 700 Gigawattstunden.

Für beide Partner sei die Kooperation ein weiterer Schritt zu führenden Rollen in der E-Mobilität, betonen Volkswagen und Bosch. Während Volkswagen als führender Fahrzeughersteller auf dem Weg sei, ein bedeutender Batteriezellhersteller zu werden, verfüge Bosch über Know-how in der Fabrikautomation und Systemintegration.

„Erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten“

„Europa hat die einmalige Chance, in den kommenden Jahren ein globales Kraftzentrum für Batterien zu werden. Es gibt eine starke – und wachsende – Nachfrage nach allen Aspekten der Batterieproduktion, einschließlich der Ausrüstung neuer Gigafactories. Volkswagen und Bosch loten die Chancen aus, diese kommende Multi-Milliarden-Industrie in Europa zu entwickeln und zu gestalten“, sagt Volkswagens Technikvorstand Thomas Schmall kommentierte. „Aus der Entscheidung, aktiv in die vertikale Integration entlang der Wertschöpfungskette der Batterieherstellung einzusteigen, erwachsen erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten. Wir arbeiten daran, eine vollständig lokalisierte europäische Lieferkette für E-Mobilität ‚made in Europe‘ aufzubauen – eine historische Chance in der Wirtschaftsgeschichte.“

„Gemeinsam mit Volkswagen suchen wir nach einem Weg, Produktionsprozesse für Batteriezellen mit standardisierter Ausstattung zu industrialisieren. Dafür bieten wir die besten Voraussetzungen“, so Rolf Najork, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. „Bosch ist nicht nur einer der weltweit größten Automobilzulieferer, sondern auch einer der führenden Fabrikausrüster. Wir verstehen die Batterietechnik und verfügen über das Know-how, diese zu fertigen. Mit mehr als 135 Jahren Erfahrung im Automobilsektor und unserer ausgewiesenen Industrialisierungskompetenz wollen wir die wachsende Nachfrage nach Batterien bedienen. Die europäische Industrie hat das Potenzial, ein Technologietreiber für den ökologischen Umbau der Wirtschaft zu werden.“

Bislang dominieren asiatische Firmen den Markt für die Produktion von Elektroauto-Akkus. Während sich Volkswagen sowie zuletzt Daimler entschieden haben, auch selbst Batteriezellen herzustellen, setzen andere große Autobauer noch exklusiv auf Zulieferer. Bosch gehört weiter nicht dazu. Der weltweit größte Automobilzulieferer hatte 2018 erklärt, auf die Eigenfertigung von Batteriezellen zu verzichten. Begründet wurde das mit den nötigen umfangreichen Investitionen für eine groß angelegte Akkufertigung und dem hohen Risiko eines solchen Projekts.