EnBW nimmt neuen „Schnellladepark“ an der A7 bei Bispingen in Betrieb

Elektroauto-Fahrer, die im Norden auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg unterwegs sind, können künftig bei Bispingen einen Ladestopp einlegen. Dort hat die EnBW einen weiteren großen „Schnellladepark“ in Betrieb genommen. Anwohnern und Fernreisenden stehen 16 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) zur Verfügung.

„An unseren HPC-Ladepunkten können Fahrer*innen ihr Auto mit bis zu 300 Kilowatt laden. So landen in nur 20 Minuten Ladezeit bis zu 400 Kilometer neue Reichweite im Akku – je nach Konfiguration des Fahrzeugs“, erklärte Timo Sillober, der bei der EnBW die Elektromobilität verantwortet. „Der Ladepark ist so konzipiert, dass wir auf den wachsenden Hochlauf an E-Autos jederzeit reagieren können: Wir können den Ladepark auf bis zu 40 Ladepunkte ausbauen.“

Die Ladepunkte in Bispingen sind mit einer Photovoltaik-Anlage überdacht. Damit sind Fahrer und E-Autos vor der Witterung geschützt. „Außerdem gewinnen wir den Strom zum Betrieb des Ladeparks teilweise direkt vom Dach“, sagte Sillober. Ein weiteres Highlight fänden insbesondere Ladende mit Kindern fußläufig vom Standort: das „Verrückte Haus“, ein Museum in einem Gebäude, das auf dem Kopf steht.

„Wir integrieren E-Mobilität einfach in den Alltag unserer Kund*innen. Dazu gehört es auch, auf Fernfahrten bequem laden zu können. Schon in wenigen Wochen wird ein weiterer Schnellladepark der EnBW in Niedersachsen bei Lauenau an der A2 in Betrieb gehen“, kündigte Sillober an. „Unsere Ladeparks bei Bispingen und Lauenau sind wichtige Knotenpunkte an den Fernverkehrsachsen A2 und A7 in Niedersachsen.“ Mit Zwickau und Meerane gingen zudem demnächst zwei Standorte in Sachsen in Betrieb.

Bis 2025 will die EnBW jährlich 100 Millionen Euro investieren, um bis dahin ihr Schnellladenetz auf 2500 Standorte zu erweitern.