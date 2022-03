BMW plant mehr als zwei Millionen Elektroautos bis 2025

BMW erhöht beim Hochlauf der E-Mobilität seine Ziele: In diesem Jahr will das Unternehmen – inklusive Vorserienfahrzeuge – 15 vollelektrische Modelle in der Produktion haben, die rund 90 Prozent seiner heutigen Segmente abdecken. Sie schließen neben bestehenden Modellen wie dem BMW i4, dem BMW iX und dem MINI Cooper SE die vier volumenstärksten BMW-Baureihen ein: die 3er- und 5er-Reihe, den X1 und den X3. 2022 startet zudem eine Batterie-Version des neuen 7er.

„Mit dem BMW iX und BMW i4 haben wir die wahrscheinlich besten E-Autos der Gegenwart auf den Markt gebracht – zumindest sprechen die Testergebnisse und die hohe Nachfrage unserer Kunden eine deutliche Sprache. Und mit dem BMW i7 legen wir dieses Jahr nochmal nach“, so Konzernchef Oliver Zipse. Mit dem schnell wachsenden Angebot und der hohen Nachfrage nach den bereits verfügbaren neuen E-Modellen gehe man davon aus, den Absatz vollelektrischer Fahrzeuge „rasant zu steigern“. Ende 2025 will BMW mehr als zwei Millionen reine Stromer auf die Straße gebracht haben.

Mit der „Neuen Klasse“ richtet BMW ab Mitte des Jahrzehnts sein Produktangebot neu aus. „Auf Basis einer kompromisslos auf elektrische Antriebe ausgerichteten Fahrzeugarchitektur“ zeichne sich die Neue Klasse durch drei zentrale Aspekte aus: „eine vollständig neu definierte IT- und Software-Architektur, eine neu entwickelte und hoch performante elektrische Antriebs- und Batteriegeneration und ein neues Niveau von Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus“.

„Diese neue Dimension der Produktsubstanz soll Maßstäbe bezüglich Digitalisierung und Elektrifizierung setzen, dabei die Charakteristik eines typischen BMW in die Zukunft übertragen – und somit die schnell wachsende Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen der BMW Group zusätzlich beschleunigen“, heißt es. Unter anderem soll in der Neuen Klasse erstmals ein neuer elektrischer Antrieb mit geringerem Verbrauch und höherer Reichweite zum Einsatz kommen. Dazu entwickelt BMW eine neue Generation von Batteriezellen, die mit einer optimierten Zellchemie zu „deutlich sinkenden“ Kosten des E-Antriebs führen soll.

Die Neue Klasse besitzt aus Sicht von BMW das Potenzial, die Marktdurchdringung der E-Mobilität zusätzlich zu beschleunigen. So könnte der Anteil von 50 Prozent vollelektrisch angetriebenen Fahrzeugen am weltweiten Absatz des Unternehmens bereits früher als 2030 erreicht werden. Dann könnte der jährliche Absatz reiner Stromer der BMW Group oberhalb von 1,5 Millionen Einheiten liegen. Bedingung dafür sei, so das Unternehmen, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur weltweit mit dem Zuwachs des Modellangebots und der steigenden Kundennachfrage nach elektrischen Fahrzeugen mithalten kann.

10 Millionen Elektroautos bis 2030

Unter diesen Voraussetzungen will BMW im Jahr 2030 die Marke von zehn Millionen vollelektrischen Fahrzeugen überschreiten, die in Summe an Kunden ausgeliefert wurden. Die Marke Rolls-Royce soll dann über ein ausschließlich vollelektrisches Angebot verfügen. Auch MINI ist auf dem Weg in eine Elektroauto-Zukunft Anfang der 2030er-Jahre.

Unverändert geht man bei BMW davon aus, dass Anfang der 2030er-Jahre nicht in allen Märkten die Rahmenbedingungen für einen Umstieg aller Kunden auf reine E-Mobilität gegeben sein werden. Entsprechend werde auch ein Angebot „hocheffizienter konventioneller Antriebstechnologie erforderlich sein, um die Bedürfnisse der Menschen nach individueller Mobilität zu erfüllen und gleichzeitig einen Beitrag zur CO2-Reduzierung im Transportsektor zu leisten“.

Ein zunehmender Anteil im Antriebsmix soll ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zudem durch Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrosysteme abgedeckt werden. BMW treibt die Entwicklung dieser Technologie „als zusätzliche Option für nachhaltige individuelle Mobilität“ voran. In der Neuen Klasse sei ein elektrischer Antrieb auf Basis der Wasserstoff-Brennstoffzelle „denkbar“, erklären die Bayern. In diesem Jahr werde der wasserstoffbetriebene BMW iX5 Hydrogen in einer Kleinserie für Demonstrations- und Erprobungszwecke eingesetzt.

Maßstäbe solle die Neue Klasse auch in der Produktion setzen, so BMW. Der Anspruch sei die modernste und effizienteste Produktion mit hoher Flexibilität und Nachhaltigkeit unter dem Leitbild einer Kreislaufwirtschaft. Damit will die BMW Group ihre CO2-Emissionen in der Produktion pro Fahrzeug bis 2030 um 80 Prozent gegenüber 2019 reduzieren.