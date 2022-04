Mazda MX-30 ab 2022 mit schnellerer Ladetechnik

Mazdas derzeit einziges Elektroauto MX-30 startet mit leistungsfähigerer Ladetechnik und einem erweiterten Ausstattungsangebot ins Modelljahr 2022. Hinzu kommen auch neue Außenlackierungen sowie ein drittes Designkonzept für den Innenraum. Der Grundpreis liegt nun um 2500 Euro höher.

Das serienmäßige Bordladegerät des MX-30 erlaubt künftig dreiphasiges Laden mit zu 11 kW Ladeleistung. Damit lässt sich das japanische Elektroauto an AC-Wallboxen und -Ladesäulen innerhalb von bis zu rund zweieinhalb Stunden von 20 auf 100 Prozent der Batteriekapazität aufladen. Auch die Wartezeit an öffentlichen DC-Schnellladestationen mit mindestens 50 kW Leistung verringert sich: Statt wie bisher in 36 Minuten ist die Batterie künftig innerhalb von bis zu 26 Minuten von 20 auf 80 Prozent gefüllt.

Das Angebot an Farbkonzepten für den Innenraum wird zum Modelljahr 2022 um das Designthema „Urban Expression“ erweitert, das schwarzes veganes Leder mit einem Denim-Stoff aus 20 Prozent Recycling-Material und dunkelbraunen Kork-Applikationen an Mittelkonsole und Türgriffen kombiniert. Daneben lässt sich der MX-30 mit neuen Multi-Tone-Lackierungen zusätzlich individualisieren: Zur Wahl stehen die Karosseriefarben Ceramic White, Jet Black, Zircon Sand und Soul Red Crystal, jeweils in Verbindung mit einer schwarzen Dachlackierung sowie Fensterrahmen in Grau beziehungsweise Silber.

Neu geordnet hat Mazda auch das Ausstattungsprogramm seines vollelektrischen Modells: Neben der Basisversion Prime-Line und der Exclusive-Line bietet der Hersteller den MX-30 in den beiden Varianten Makoto und Ad’Vantage an. Die Preise beginnen bei 35.990 Euro abzüglich der staatlichen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ und des Mazda-Anteils an der Förderung in Höhe von derzeit insgesamt 9570 Euro. Zum Start kostete die Baureihe noch ab 33.490 Euro.

Serienmäßig an Bord sind weiter unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, eine Klimaautomatik, das Konnektivitätssystem Mazda Connect mit 8,8-Zoll-Display, ein Navigationssystem mit kostenlosem Karten-Update für fünf Jahre, ein Head-up-Display und Mazdas i-Activsense-Sicherheitssysteme.

Der Elektroantrieb im Mazda MX-30 kombiniert eine 35,5 kWh große Lithium-Ionen-Batterie mit einem 107 kW/145 PS starken Elektromotor, der 271 Nm Drehmoment freisetzt. Die Reichweite pro Batterieladung beträgt 200 Kilometer nach WLTP-Norm. Der MX-30 beschleunigt in 9,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 140 km/h abgeregelt. Der WLTP-Stromverbrauch liegt bei 19,0 kWh/100 km.