Volta Trucks stellt 7,5- & 12-Tonnen-Modelle des Volta Zero vor

Das britisch-schwedische Start-up Volta Trucks hat die neuen 7,5- und 12-Tonnen-Modelle seines Elektro-Lkw Volta Zero vorgestellt. Die Fahrzeuge bleiben optisch eng am größeren 16-Tonnen-Modell, das derzeit letzte Entwicklungsarbeiten und Fahrzeugtests durchläuft und im Laufe des Jahres von Kunden im Praxisbetrieb getestet werden soll.

Das 7,5- und das 12-Tonnen-Fahrzeug haben eine optisch identische Fahrzeugfront, wobei das 12-Tonnen-Modell ein längeres Fahrgestell und einen längeren Aufbau sowie aufgrund der höheren Nutzlast eine zweite Hinterachse hat.

Auch bei den neuen Modellen gelte das Prinzip einer hochwertigen Arbeitsumgebung für die Fahrer, so Volta Trucks. Der Fahrer eines Zero habe ein breites Sichtfeld von 220 Grad um das Fahrzeug herum. „Dieser Panoramablick auf die Umgebung aus der umglasten Kabine vermeidet tote Winkel und bietet eine optimale Sicht“, so der Hersteller. Der Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer werde auch durch den Einsatz von Rückfahrkameras anstelle herkömmlicher Spiegel, einer Kamera für eine 360-Grad-Vogelperspektive und Warnsystemen für tote Winkel, die auf Objekte neben dem Fahrzeug aufmerksam machen, verbessert.

Da kein Verbrennungsmotor untergebracht werden muss, sitzt der Fahrer eines Zero viel tiefer als in einem herkömmlichen Lkw. Er hat dadurch laut Volta eine Augenhöhe von etwa 1,8 Metern, was eine einfache visuelle Kommunikation mit Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern ermögliche. Dank der zentralen Sitzposition könne der Fahrer auf beiden Seiten ein- und aussteigen, zu seiner eigenen Sicherheit immer auf dem Gehweg und durch Schiebe- statt Schwingtüren, um auch die Sicherheit vorbeifahrender Radfahrer zu gewährleisten.

„Die neuen 7,5- und 12-Tonnen-Modelle des Volta Zero bieten Fahrern ein völlig neues Arbeitsumfeld. Der leise Betrieb und das intuitive und übersichtliche Armaturenbrett und Fahrerinformationssystem sorgen für ein Fahrerlebnis, das eher einem Oberklasse-Pkw ähnelt als der gängigen Vorstellung eines Nutzfahrzeugs“, heißt es.

Volta Trucks will die Entwicklung der 7,5- und 12-Tonnen-Gewichtsklassen schnell abschließen. Der Projektstart war im Dezember 2021, es wird erwartet, dass eine Pilotflotte für erste Kundentests im Jahr 2024 auf den Markt gebracht wird. Die Serienproduktion soll dann Anfang 2025 anlaufen. Bis Mitte des Jahrzehnts will Volta Trucks mehr als 27.000 Fahrzeuge pro Jahr verkaufen und diese Absatzzahlen in den Folgejahren weiter steigern. Die 7,5- und 12-Tonnen-Fahrzeuge sollen maßgeblich dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.

„Die neuen 7,5- und 12-Tonnen-Modelle vervollständigen die vollelektrische Volta Zero-Fahrzeugfamilie. Sie ergänzen unser 16-Tonnen-Fahrzeug, das derzeit umfangreichen Tests unterzogen wird, bevor es noch dieses Jahr zum ersten Mal bei Kunden eingesetzt werden wird, und dem 18-Tonnen-Fahrzeug, das Mitte 2023 in Produktion gehen wird“, erklärte CEO Essa Al-Saleh. „Unsere Kunden sagen uns, dass sie die Sicherheit und den emissionsfreien Betrieb unseres 16-Tonners zu schätzen wissen, aber im Praxisbetrieb auch kleinere 7,5- und 12-Tonnen-Modelle brauchen. Unsere Fahrzeugentwickler arbeiten nun unter Hochdruck daran, alle vier Fahrzeugvarianten so bald wie möglich fertigzustellen und unseren Kunden das zu geben, was sie brauchen.“