Vorverkauf des VW ID. Buzz startet am 20. Mai 2022

VW startet am 20. Mai in Deutschland und den meisten europäischen Märkten den Vorverkauf der neuen ID.-Buzz-Reihe als Kleinbus sowie als Kastenwagen. Der Bruttolistenpreis liegt unter Berücksichtigung der deutschen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ für den fünfsitzigen ID. Buzz Pro bei 64.581,30 Euro. Der Lieferwagen ID. Buzz Cargo ist ab 54.430,60 Euro brutto erhältlich. Die ersten Fahrzeuge sollen im Herbst dieses Jahres an Kunden ausgeliefert werden.

Der ID. Buzz wird zuerst europaweit in der gehobenen Version „Pro“ angeboten, der ID. Buzz Cargo wird parallel zum Marktstart verfügbar sein. Serienmäßig ist der ID. Buzz zur Markteinführung mit der bislang größten Batterie der ID.-Familie ausgestattet. Das Lithium-Ionen-Akkupack bietet eine Netto-Speicherkapazität von 77 kWh (82 kWh brutto) und versorgt eine 150 kW (204 PS) und 310 Nm starke E-Maschine im Heck. Der WLTP-Verbrauch beträgt beim Kleinbus 20,6 kWh/100 km, bei der Cargo-Version 20,4 kWh/100 km. Die Reichweite liegt bei 421 beziehungsweise 424 Kilometer. An einer Gleichstrom-Schnellladesäule (DC) soll sich die Batterie von 5 bis 80 Prozent bei einer maximalen Ladeleistung von 170 kW in rund 30 Minuten aufladen lassen.

Zur Serienausstattung des ID. Buzz Pro gehören: Das System „Car2X“, das über lokale Gefahren wie das Stauende hinter einer Kurve informieren kann, Ausweichunterstützung, Abbiegeassistent, Notbremsassistent „Front Assist“ mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, ein proaktives Insassenschutzsystems (kann u.a. die Fenster vor einem potenziellen Unfall schließen) und der Spurhalteassistent „Lane Assist“. Darüber hinaus gibt es ab Werk eine Verkehrszeichenerkennung. Eine Einparkhilfe im Front- und Heckbereich erleichtert das Rangieren. Für angenehmes Klima an Bord sorgt standardmäßig die „Air Care Climatronic“ mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Standklimatisierung und Aktivkohlefilter.

Im Innern ist der ID. Buzz geprägt von digitalen Instrumenten („Digital Cockpit“ mit 5,3 Zoll Screen-Diagonale) und dem Infotainmentsystem „Ready 2 Discover“ (10 Zoll Screen-Diagonale). Der Touchscreen des Systems ist freistehend im Stil eines Tablets angeordnet. Mittels „App-Connect“ und „App-Connect Wireless“ kommen verschiedene Smartphone-Apps via Apple CarPlay oder Android Auto an Bord. Rechts vom Lenkrad befinden sich zwei USB-C-Schnittstellen, eine dritte ist in der Beifahrertürverkleidung angeordnet. Darüber hinaus ist der ID. Buzz Pro serienmäßig mit einer induktiven Ladefunktion und einer entsprechenden Smartphone-Ablage ausgestattet.

Zur Exterieurausstattung des ID. Buzz Pro gehören unter anderem zwei leichtgängige Schiebetüren, abgedunkelte Scheiben im Fond sowie 19-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz mit glanzgedrehten Oberflächen. Ebenfalls Serie sind LED-Scheinwerfer und eine Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion im Bereich der vorderen Türen. Die längs verschiebbare zweite Sitzreihe ist im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbar. Die Lehnen können zudem separat geklappt respektive in der Neigung eingestellt werden. Hinter der Rücksitzbank erschließt sich ein 1121 Liter großer Kofferraum. Werden die Rückbank umgeklappt und der komplette Stauraum genutzt, ergibt sich ein Volumen von 2205 Litern.

Volkswagen bietet den ID. Buzz Pro serienmäßig in „Monosilber Metallic“ und optional in zehn weiteren Farbvarianten an. Wird der E-„Bulli“ in einer der zweifarbigen Außenlackierungen bestellt, ist der obere Bereich inklusive Dach und der V-förmigen Frontklappe stets in „Candy Weiß“ gehalten. Die Flächen unterhalb der umlaufenden Charakterlinie sind in diesem Fall in einem der Metallictöne „Limonengelb“, „Starlight Blue“, „Energetic Orange“ oder „Bay Leaf Green“ ausgeführt.

Über Sonderausstattungen ist der ID. Buzz zusätzlich individualisierbar. Neben klassischen Features wie einer anklappbaren Anhängevorrichtung oder sieben Rad-Reifen-Kombinationen von 18 bis 21 Zoll geschieht das in erster Linie über verschiedenste Pakete. Alle Details des ID. Buzz und ID. Buzz Cargo sind demnächst auch im Konfigurator einsehbar. Später soll es weitere Antriebsoptionen geben, erwartet werden insbesondere eine Allradoption und eine kleinere Batterie. Auch eine weitere Karosserieversion neben dem 4,71 Meter langen Modell und eine Camping-Variante der California-Modellfamilie sind geplant.