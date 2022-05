McLaren steigt mit Übernahme von Mercedes-Team in die Formel E ein

Mercedes-Benz hat vor einem Dreivierteljahr bekannt gegeben, sein Engagement in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft als Teilnehmer und Hersteller am Ende der Saison 8 zu beenden. Die Marke geht damit nur zwei Saisons mit einer eigenen Truppe bei der Elektroauto-Rennserie an den Start. Nun steht fest, wie es ab 2022 mit dem Projekt weitergeht.

Das Team Mercedes-E Formula E wird von McLaren übernommen, der durch sein Formel-1-Engagement weltweit bekannte Sportwagenhersteller steigt in der kommenden Saison ein. Eine entsprechende Vereinbarung haben McLaren Racing und Mercedes-Benz kürzlich geschlossen. McLaren wird damit erstmals in der rein elektrischen Rennserie an den Start gehen. Das neue Team wird wie bisher auch von Ian James geleitet.

„Die heutige Ankündigung bestätigt das nächste spannende Kapitel in der Entwicklung des Teams“, sagte James. „Teil der McLaren Racing Familie zu werden, ist ein Privileg: McLaren war schon immer ein Synonym für Erfolg und Hochleistung. Dies ist ein großer Moment für alle Beteiligten, aber vor allem für die Menschen, die dieses Team ausmachen. Sie sind es, die sein Herz am Schlagen halten. Am meisten freue ich mich darauf, weiter mit ihnen zusammenarbeiten zu können.“

Wie McLaren-Racing-Chef Zak Brown sagte, sei McLaren Racing immer bestrebt, „sich mit den Besten zu messen und an der Spitze der Technologie zu stehen, um unseren Fans, Partnern und Mitarbeitern neue Möglichkeiten zu bieten, sich zu begeistern, zu unterhalten und zu inspirieren“. Diese jüngste Ergänzung des Rennsportportfolios ziele darauf ab, das Verständnis von McLaren Racing für die Elektroauto-Technologie als Teil seiner Nachhaltigkeitsreise zu beschleunigen und gleichzeitig ein neues, vielfältigeres globales Publikum zu erreichen.

Mercedes hatte in der vergangenen Saison die WM-Titel in der Team- sowie in der Fahrerwertung gewonnen. Er freue er sich sehr auf dieses nächste Kapitel für das Team Mercedes-EQ Formula E, sagte Ian James. Er sei stolz, ab der kommenden Saison Mitglied von McLaren Racing zu sein. Bis dahin „werden wir uns darauf konzentrieren, als Mercedes-EQ Formula E Team für den Rest der laufenden Saison die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern“.

McLaren hat angekündigt, zu gegebener Zeit weitere Details zu seinem Formel-E-Programm zu nennen. Dazu gehörten auch der Lieferant des Elektroantriebs und die Fahrer für die neue Saison. Bei der Technik steht in der Formel E in diesem Jahr ein weiterer Sprung an: Kürzlich wurden die Fahrzeuge der nächsten Generation vorgestellt, die ab der Saison 9 von Ende 2022/Anfang 2023 an eingesetzt werden. Die „Gen3“-Boliden sollen nicht nur schneller, sondern auch nachhaltiger sein. Es sind zudem Boxenstopps für schnelles Laden mit 600 kW vorgesehen.