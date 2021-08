Mercedes-Benz hat mitgeteilt, sein Engagement in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft als Teilnehmer und Hersteller am Ende der Saison 8 im August 2022 zu beenden. Die Bekanntgabe folgt auf den Gewinn der Fahrer- und Team-Weltmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Berlin. Die Marke ging damit nur zwei Saisons mit einem eigenen Team bei der Elektroauto-Rennserie an den Start.

Mercedes-Benz hatte Ende Juli erklärt, dass sich die Marke darauf vorbereitet, noch vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch zu werden. Als Teil der neuen strategischen Ausrichtung habe man sich dazu entschieden, die Ressourcen zugunsten dieses schnelleren Hochfahrens der Elektrifizierung umzuverteilen. Dazu gehöre die Entwicklung von drei neuen Elektro-Architekturen, die 2025 eingeführt werden sollen. „Aus diesem Grund verteilt Mercedes seine Ressourcen aus dem Programm in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft neu, um die dort gesammelten Erkenntnisse in der Produktentwicklung für die Serie umzusetzen“, heißt es in einer Mitteilung.

Zukünftig will Mercedes-Benz sein Werksengagement im Rennsport auf die Formel 1 konzentrieren. Damit bekräftige man erneut den Status der Formel 1 „als schnellstes Entwicklungslabor und als Prüfstand für nachhaltige und skalierbare zukünftige Performance-Technologien“. Die Erkenntnisse sollen in kommende Produktarchitekturen wie der Plattform AMG.EA und Projekten wie dem Vision EQXX einfließen. Bei AMG.EA handelt es sich um eine auf Spitzenleistung ausgelegte Elektro-Plattform, die zur Mitte des Jahrzehnts eingeführt werden soll. Mit dem Vision EQXX ist ein Elektroauto „mit maximaler Effizienz und Reichweite“ geplant.

Die Teamleitung von Mercedes-Benz in der Formel E prüft derzeit die Optionen zur Fortsetzung des Team-Engagements in der Serie, darunter den Verkauf an neue Besitzer.

Konzentration auf Kernaktivitäten

„In diesem Jahrzehnt haben wir uns bei Mercedes-Benz mit voller Kraft der Bekämpfung des Klimawandels verschrieben. Dazu bedarf es einer beschleunigten Transformation unseres Unternehmens, unserer Produkte und unserer Services in Richtung einer emissionsfreien und softwaregesteuerten Zukunft. Um dies zu erreichen, müssen wir uns voll und ganz auf unsere Kernaktivitäten konzentrieren“, erklärte der Forschungsvorstand der Mercedes-Mutter Daimler Markus Schäfer. „Die Formel E war ein guter Weg, um unsere Kompetenz im Motorsport zu demonstrieren und unsere Marke Mercedes-EQ zu etablieren. In Zukunft werden wir den technologischen Fortschritt – besonders im Hinblick auf Elektroantriebe – mit Fokus auf die Formel 1 vorantreiben.“

Die Formel E habe Mercedes-Benz in den vergangenen beiden Jahren die Möglichkeit gegeben, die Elektroauto-Marke Mercedes-EQ in einem innovativen Format zu präsentieren. „Aus strategischer Sicht positionieren und stärken wir jedoch Mercedes-AMG als unsere Performance-Marke, gerade durch deren enge Zusammenarbeit mit dem rekordbrechenden Formel 1-Team“, so Mercedes-Marketingchefin Bettina Fetzer. „Die Formel 1 wird in den kommenden Jahren auch den Schwerpunkt unseres Werksengagements im Motorsport darstellen. Wir wünschen der Formel E Weltmeisterschaft, allen Beteiligten und dem innovativen Format nur das Beste für die Zukunft und hoffen, dass die Serie weiter wächst und sie eine erfolgreiche Zukunft erwartet.“

Auch Audi und BMW setzen künftig nicht mehr auf die Formel E.