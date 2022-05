Volkswagen startet in Emden zweite deutsche Elektroauto-Fertigung

Volkswagen treibt die Ausrichtung seiner Werke auf die Elektromobilität voran. Mit dem Produktionsstart des Batterie-SUV ID.4 in Emden erweitert der Autohersteller sein globales Produktionsnetzwerk für E-Autos. Nach Zwickau und den chinesischen Werken in Anting und Foshan folgt Emden nun als zweiter deutscher E-Standort.

Noch dieses Jahr sollen auch Chattanooga (ID.4) und Hannover an den Start gehen. Damit schaffe man 2022 die Voraussetzungen dafür, perspektivisch an seinen Standorten in Europa, USA und China 1,2 Millionen Fahrzeuge auf Basis des Elektroauto-Baukastens MEB herzustellen, so Volkswagen. In Emden habe man rund eine Milliarde Euro in den Umbau des Werks mit seinen 8000 Beschäftigen investiert. Emden sei damit der erste „High-Tech-Standort“ für Elektromobilität in Niedersachsen. Bis 2026 investiere man insgesamt 21 Milliarden Euro im Bundesland und mache Niedersachsen zu Deutschlands Zentrum für Elektromobilität.

„Der zügige Ausbau der Fertigungskapazitäten für unser Erfolgsmodell ID.4 ist ein wichtiger Baustein unser Accelerate Strategie. Wir beschleunigen damit die Transformation in Richtung CO2-freier Mobilität und schaffen weitere Kapazitäten, um die hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu bedienen“, sagt Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter. „Mit unserem klaren Bekenntnis zum Standort wollen wir zeigen, dass Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit in der Region nicht nur möglich sind, sondern wir diese auch nachhaltig steigern können.“

Neben dem ID.4 wird Emden mit der elektrischen Passat-Alternative Aero B im kommenden Jahr ein weiteres E-Modell fertigen. Zudem läuft bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover in diesem Jahr die Produktion des ID. Buzz als Kleinbus und als Kastenwagen an. Ab 2023 kommt der Kompaktwagen ID.3 auch aus Wolfsburg und ab 2026 soll am Standort mit Trinity ein neues Elektro-Flaggschiff vom Band laufen.

Darüber hinaus investiert der Konzern in Braunschweig, Salzgitter und Kassel unter anderem in den weiteren Ausbau der bestehenden MEB-Fertigung von Batteriesystem, Rotor sowie Stator und E-Motor. Der Standort Salzgitter werde weiter zum europäischen „Batterie-Hub“ ausgebaut, erklärt das Unternehmen. „Der konsequente Ausbau des Produktionsnetzwerkes ist entscheidend für den Erfolg unserer globalen E-Offensive. Mit den Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir in Emden gesammelt haben, können wir die Transformation auch in weiteren Werken schnell und effizient vorantreiben. Grundlage dafür sind innovative Produktionskonzepte und hochqualifizierte Teams“, so Christian Vollmer, Produktions- und Logistikvorstand der Marke Volkswagen.

Trotz der globalen Herausforderungen während der zweijährigen Umbauphase starte der Anlauf des ID.4 im Zeitplan, betont Volkswagen. Die maximale Produktions-Kapazität in Emden werde Ende 2022 – abhängig von der Versorgungslage – bei bis zu 800 Einheiten pro Werktag liegen. Der laut dem Hersteller stark nachgefragte ID.4 wird damit nun an den Standorten Emden, Zwickau sowie in den chinesischen Werken Anting und Foshan produziert. Ab Herbst startet in Chattanooga die Fertigung für den US-Markt. Das weltweite Produktionsnetzwerk werde dann auf fünf Standorte wachsen, so Volkswagen.