Stellantis-Werk Termoli wird ab 2024 zur Akku-Großfabrik

Mercedes-Benz stellt auf Elektroautos um und plant dazu mehrere „Gigafabriken“ für Batteriezellen zusätzlich zu seiner Batteriemontage. Teil der Pläne ist die Beteiligung an dem vom Autokonzern Stellantis und der Total-Tochter Saft gegründeten Akku-Joint-Venture ACC. Zum Vorgehen des Gemeinschaftsunternehmens gibt es nun weitere Details.

Stellantis plant laut der Nachrichtenagentur Reuters den Umbau seines Motoren- und Getriebewerks im süditalienischen Termoli in die dritte europäische Akkufabrik der Gruppe für das Jahr 2024. Im Rahmen seiner Elektrifizierungspläne wird Stellantis über ACC bis 2030 drei „Gigafactories“ in Europa bauen: in Frankreich, in Deutschland und in Italien, mit einer Gesamtkapazität von mindestens 120 Gigawattstunden (GWh). Zwei weitere Akkuwerke werden in Nordamerika mit den Partnern LG Energy Solution und Samsung SDI hochgezogen.

Die derzeitige Produktion in Termoli wird Stellantis ab Anfang 2024 auslaufen lassen, während der Betrieb der neuen Akkufabrik 2026 aufgenommen werden soll. Der Übergang wird laut dem Unternehmen und Gewerkschaftsvertretern im Jahr 2025 zu einer Entlassungsspitze führen, von der etwa 1000 Beschäftigte betroffen sein werden. Die bisherige Belegschaft des Werks von etwa 2000 Menschen soll im Jahr 2030 wieder bestehen, wenn der Betrieb der neuen Großfabrik voraussichtlich mit voller Kapazität läuft.

Die Produktion einiger „Premium“-Verbrennungsmotoren soll in Termoli noch „einige Jahre“ über 2026 hinaus fortgesetzt werden. In Europa gehört die Zukunft aber auch bei Stellantis klar dem Elektroantrieb: Der Konzern will ab 2030 in der Region keine Verbrennerautos mehr verkaufen, fünf Jahre früher als von der EU verlangt. Zu dem 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA (unter anderem Citroën, Opel, Peugeot) entstandenen Konzern gehören 14 Marken. Einige davon sollen bereits in wenigen Jahren in Europa nur noch Elektroautos verkaufen, darunter Opel.