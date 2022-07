EnBW baut über 800 Schnellladepunkte an deutschen Globus-Markthallen

Globus baut gemeinsam mit der EnBW die Ladeinfrastruktur an seinen Markthallen bundesweit aus. Das Energieunternehmen startet dazu im Laufe dieses Jahres mit der Installation von Ökostrom-Schnellladepunkten auf den Kunden-Parkplätzen des Einzelhandelsunternehmens.

„Wir leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz und wichtiger noch, wir bieten unseren Kunden einen neuen Service und geben ihnen die Möglichkeit, ebenfalls einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so Nils Behrens, Leiter Tank- und Waschstraßengeschäft Deutschland bei Globus. „Gleichzeitig sind die Kooperation und der Ausbau der Ladepunkte bei Globus ein Bekenntnis zur Mobilität der Zukunft sowie eine sinnvolle Ergänzung unseres bisherigen Angebots an Lademöglichkeiten.“

Insgesamt sollen über 800 High-Power-Charging-Ladepunkte (HPC) an allen Globus-Markthallen in Deutschland installiert werden. Das entspreche einem Plus von über zehn Prozent auf den bundesweiten Bestand an entsprechenden Schnellladepunkten, unterstreicht die EnBW. Mit Ausbaupotential an über 60 Standorten stünden zukünftig durchschnittlich 13 Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt bereit. Damit sei die Batterie je nach Fahrzeug in wenigen Minuten von 10 bis 80 Prozent aufgeladen.

Bezahlt werden kann an den Ladepunkten über alle gängigen Zahlarten, wie beispielsweise die EnBW-„mobility+“-App. Für registrierte Globus-Kunden sind Vorteile in Planung, etwa Laderabatte über die App „Mein Globus“.

„Die Zusammenarbeit von Globus und der EnBW zeigt wunderbar, wie sich das Laden in den Alltag integriert“, sagt Timo Sillober, der bei der EnBW den Bereich E-Mobilität verantwortet. „Die Kundinnen und Kunden laden ihr Auto ganz bequem, während sie ihre Einkäufe erledigen. So haben sie nebenbei genug Strom in der Batterie für die Alltagsfahrten der kommenden zehn bis 14 Tage – ganz ohne Umweg zur Tankstelle. E-Autos laden dort schnell voll, wo sie ohnehin stehen.“

An rund 20 der Globus-Markthallen wird die EnBW-Überdachungen mit eigenen Photovoltaik-Anlagen errichten. Diese sollen die jeweiligen Lade-Standorte mit vor Ort erzeugtem Solarstrom versorgen und mehr Komfort bei schlechtem Wetter bieten.