VWN zeigt auf der IAA 2022 neue ID.-Buzz-Studien

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) zeigt auf der IAA Transportation 2022 parallel zum neuen ID. Buzz und ID. Buzz Cargo als Weltpremieren vier seriennahe ID.-Buzz-Studien der Aufbauhersteller.

Den ersten Notarztwagen auf Basis des neuen Elektrofahrzeugs hat die Firma Bösenberg konzipiert. Snoeks präsentiert mit dem ID.-Buzz-Flex-Cab-Konzept eine Art elektrischen Caravelle für die Personenbeförderung. Wükaro hat das erste ID.-Buzz-Kühlfahrzeug gebaut. Einen Raumtransporter mit 6 m³ Ladevolumen zeigt Veth: den ersten ID. Buzz mit Kofferaufbau. In Kooperation mit der Firma CS/Würth entstand zudem ein ID. Buzz Cargo mit einem neuen Regalsystem als Miele ServiceVan.

ID. Buzz Flex-Cab-Konzept

Der niederländische Aufbauspezialist Snoeks hat einen ID. Buzz Cargo für die Personenbeförderung ausgerüstet. Das fünfsitzige ID. Buzz Flex-Cab-Konzept wird damit zu einem elektrisch angetriebenen Caravelle. Im Fond ist die Studie mit einer Dreiersitzbank ausgestattet, die kann längs in zwei verschiedenen Positionen genutzt (Standard- oder Komfortbeinfreiheit) oder komplett inklusive Sitzfläche hochgeklappt werden kann. Die Einstellung sowie das Hoch- und Herunterklappen der Sitzbank erfolgen elektrisch über eine Betätigung an den B- oder D-Säulen. Durch die flexibel nutzbare Sitzbank lässt sich der klimatisierte Fond je nach Bedarf an die Personenbeförderung oder den Transport von Gütern anpassen.

ID. Buzz Notarztfahrzeug

Der neue ID. Buzz wurde laut VWN so konzipiert, dass er als Bus und Transporter auch Spezialaufgaben erfüllen kann – etwa als Notarzteinsatzfahrzeug. Der deutsche Aufbauhersteller Bösenberg zeigt auf der IAA mit einer Studie, wie ein solcher ID.-Buzz-Notarztwagen aussehen könnte und was er kann. Bis zu drei Personen haben Platz an Bord. Der Laderaum wurde dabei zum Arbeitsplatz für den Arzt und dessen medizinische Ausstattung umgerüstet. Dafür hat Bösenberg ein modulares Konzept entwickelt, das nur wenige Änderungen am Basisfahrzeug erfordert. Mit in das Konzept eingebunden ist auch die Sondersignaltechnik. Betrieben wird sie über ein separates Batteriesystem.

ID. Buzz Cargo mit Koffer

Das Design des ID. Buzz kombiniert der niederländische Aufbauhersteller Veth Automotive mit einem Kubus im Heckbereich und stellt damit den ersten ID. Buzz mit Kofferaufbau vor. Das Ladevolumen steigt durch den Koffer von 3,9 m³ auf 6,0 m³. Bis zu 680 Kilogramm Nutzlast nimmt der ID. Buzz Cargo damit auf. Die Seitenwände und das Heck des Koffers lassen sich mit klassischen Türen, Schiebetüren und/oder Jalousien ausstatten. So könnten zum Beispiel Kurierfahrer die Pakete von jeder beliebigen Seite erreichen. Die Studie ist auf der Beifahrerseite mit einer tief nach unten reichenden Tür, auf der Fahrerseite mit einer Jalousie und im Heck mit großen Flügeltüren ausgestattet. Zudem gibt es rundum Freiflächen für Firmenlogos und Werbung. Innen ist die Box mit einem Boden ausrüstet, der das Verrutschen der Ladung verhindert und nicht verschleißt.

ID. Buzz Cargo Kühlfahrzeug

Der deutsche Aufbauhersteller Wükaro präsentiert auf der IAA einen ID. Buzz Cargo als Kühlfahrzeug. Es wurde für den innerstädtischen Lieferverkehr und damit für die sogenannte „letzte Meile“ konzipiert. Ein Novum ist dabei die Kombination aus elektrischem Antrieb und ebenfalls elektrischer Kühlung. Das Kühlsystem besteht aus einer flachen 230-Volt-Kühlanlage auf dem Dach (Deckenflachverdampfer), vier Lithium-Ionen-Batterien (je 100 Ampèrestunden Nennladung) und einem Wechselrichter (wandelt Gleichspannung in Wechselspannung) mit integriertem Batterieladegerät.

Die vier in den Radkästen untergebrachten Batterien des Kühlsystems ermöglichen autark eine Laufzeit der Anlage von sechs bis acht Stunden. Generell sei es zudem möglich, den Laderaum vorzukühlen, wenn der ID. Buzz Cargo am Netz ist, so die Entwickler. Die Studie könne je nach Ausstattung eine Nutzlast von bis zu 390 Kilogramm aufnehmen – „ausreichend für online georderte Tiefkühlkost, Spezialitäten für Restaurants oder für die Neuerfindung des klassischen italienischen Eiswagens“.

ID. Buzz Cargo als Miele ServiceVan

Auf dem Stand von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Halle 12 steht der ID. Buzz Cargo in der für die Firma Miele typischen Sonderlackierung in „Paprikarot“. Im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses zwischen der Firma CS/Würth und dem Hersteller wurden bei diesem Fahrzeug spezielle Wünsche von Miele umgesetzt. So findet sich im Laderaum des E-Transporters ein auf die Anforderungen der Service-Mitarbeitenden ausgerichteter Ausbau mit Regalsystemen zur Verstauung von Materialien, Ersatzteilen und Werkzeugen für den Miele-Kundenservice. Eine Mittelkonsole mit integriertem Klapptisch dient dem Fahrer als Arbeitsplatz im Fahrgastraum.