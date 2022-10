Nio-Chef: Energiekrise bremst Europa-Expansion

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio hält sein Angebot den in Europa bereits erhältlichen Fahrzeugen für überlegen. Ab diesem Jahr ist das Unternehmen auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern aktiv. Die Energiekrise verlangsamt die Expansionspläne der Marke aber, und steigende Rohstoffkosten verschlechtern die Wirtschaftlichkeit.

„Im Moment liegen wir mit der Installation der Swap-Station hinter dem Zeitplan zurück, aber das hat mehrere Gründe, und die Stromkosten sind ein Teil davon“, wurde William Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von Nio, in einem Bericht der Financial Times vom Dienstag zitiert. Auch die langsamer als erwartet erteilten Baugenehmigungen und die notwendige Schulung der Mitarbeiter hätten die Einführung behindert, so Li.

Auf dem Heimatmarkt hat Nio bereits über 1000 seiner Batteriewechselstation installiert. Die Stationen erlauben es den Kunden, leere Batterien ihrer Elektroautos in wenigen Minuten automatisiert gegen volle Energiespeicher auszutauschen. Da das Angebot gut ankommt, wird es auch nach Europa exportiert. Kürzlich wurde in Zusmarshausen die erste Batteriewechselstation in Deutschland installiert. Aus einem neuen Werk in Ungarn sollen weitere Stationen für den Aufbau in europäischen Ländern produziert werden.

Eine weitere Hürde für das Europageschäft ist laut Li die Installation von Transformatoren für den Betrieb der Batteriewechselstationen, deren Bau bis zu zwei Jahre dauern könne. Er wies auch auf die Schwierigkeit hin, eine Baugenehmigung für die Stationen zu erhalten. „Es wird uns mehr Mühe als Zeit kosten, mit all diesen Behörden und Ämtern zu kommunizieren, um von ihnen die Genehmigung zu erhalten.“

Neben dem Batterietausch installiert Nio auch eigene Schnellladesäulen, hat mobile Ladefahrzeuge, die zu den Kunden kommen, und bietet Ladelösungen für zu Hause an. Mindestens öffentliche Schnelllader sollen früheren Aussagen nach auch hierzulande errichtet werden. Das planen andere ebenfalls, darunter etablierte Marken, der automatisierte Batteriewechsel dürfte in Europa vorerst aber ein Alleinstellungsmerkmal der Chinesen bleiben.

Rentabilität muss warten, Europa-Produktion möglich

Li sagte auch, dass die durch steigende Rohstoffpreise zunehmenden Batteriekosten das Ziel des Unternehmens, kurzfristig profitabel zu werden, verzögern. „Rentabilität ist nach wie vor unser Ziel, aber das Wichtigste ist, den richtigen Rhythmus zu finden, damit wir rentabel werden.“ Der Nio-Chef verwies auf die Kosten für das Wachstum des chinesischen Geschäfts bei gleichzeitiger Finanzierung einer ehrgeizigen internationalen Expansion.

In Deutschland wird Nio zunächst die große Limousine ET7 ab 69.900 Euro anbieten. Welche Modelle folgen, bleibt abzuwarten. Nio hat aktuell auch eine Limousine und ein SUV im Mittelklassesegment sowie einen mittelgroßen SUV-Crossover und ein großes SUV im Portfolio.

Nio kann sich vorstellen, in Zukunft in Europa auch Elektroautos zu produzieren. Das werde man in Betracht ziehen, wenn die Verkäufe in der Region 200.000 Fahrzeuge erreichen sollten, so Li. Das Start-up hat bisher weltweit 240.000 Elektroautos gebaut, nur wenige davon fahren außerhalb Chinas.