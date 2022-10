EnBW-Schnellladepark in Wernberg-Köblitz an der A93 eröffnet

In Wernberg-Köblitz wurde ein weiterer Schnellladepark der EnBW in Betrieb genommen. Am neuen Großstandort des Energieunternehmens laden E-Autos an zwölf Schnellladepunkten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt. „Mit dieser Leistung bieten wir das absolute Maximum an: Je nach Konfiguration lädt ein E-Auto mit 300 Kilowatt innerhalb von 20 Minuten Reichweite für 400 Kilometer“, erklärt EnBWs E-Mobilitäts-Verantwortlicher Timo Sillober.

Der Schnellladepark in Wernberg-Köblitz liegt drei Kilometer entfernt vom Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald. Hier kreuzen sich die Bundesautobahnen 6 (Saarbrücken – Mannheim – Nürnberg) und 93 (Hof – Regensburg – Kufstein). „Mit entsprechendem Akku fahren E-Mobilist*innen von hier aus ohne Zwischenstopp bis nach Tschechien, Österreich oder Liechtenstein“, so Sillober.

Die Überdachung hat die EnBW mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die Solarenergie für den Betrieb des Ladeparks gewinnt. Wie an allen Standorten des Unternehmens laden E-Auto-Fahrer Ökostrom.

Neben dem Standort in Wernberg-Köblitz gibt es aktuell sechs große EnBW-Schnellladeparks im Freistaat: in Unterhaching, Dorfen bei München, Wörth an der Donau, Erlangen, Bad Kissingen Oerlenbach und Erkheim.

Insgesamt zählt das Schnellladenetz der EnBW nach Angaben des Konzerns mittlerweile über 700 Standorte in ganz Deutschland. 2025 will das Energieunternehmen 2500 Schnellladestandorte betreiben. Bis 2030 erwartet das Management 15 Millionen zugelassene E-Autos in Deutschland. „Mit Schnellladepunkten können wir den so entstehenden Bedarf sehr effektiv decken: Wir schätzen, dass E-Autofahrer*innen in Deutschland bis dahin 130.000-150.000 Schnellladepunkte brauchen werden“, sagt Sillober.